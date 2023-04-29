В Умани нашли под завалами тело Владимира Макаровского, который писал песни для Джамалы

Музыкант Владимир Макаровский. Фото: коллаж Новини.LIVE

Во время разбора завалов в Умане, спасатели нашли тело украинского музыкант из Николаева Владимир Макаровский. Погибший выступал в рок-группе "Фокстрот", писал песни и виртуозно играл на гитаре.

О смерти артиста сообщил его коллега Антон Слепухин.

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Слепухин назвал Макаровского "фирменным рокером" и сообщил, что именно он научил Слепухина качественному року.

"Старший товарищ, музыкант, учитель. Самый фирменный рокер из старичков, которого я знал. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском языке. Добряк, настоящий индеец. Родился только не там, где нужно. Могу, не покривив душой, сравнить его со многими западными вокалистами. Умер тоже не там, где нужно", — написал Слепухин.

Автор песен для Джамалы

Кроме того, стало известно, что украинская певица Джамала хорошо знакома с Макаровским. Погибший — отец ее подруги и соавтор нескольких знаменитых песен певицы. Как сообщила звезда, трехлетняя внучка теперь никогда не увидит своего дедушку.

"Россия не устает нас терроризировать. Мои соболезнования, не простим", — написала Джамала.

Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. К настоящему времени уже известно о 23 погибших и 18 раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Впоследствии украинские пограничники приготовили российским захватчикам возмездие за ракетную атаку по жилому дому в Умани. Они написали на снаряде "За Умань!" и выпустили их по оккупантам.