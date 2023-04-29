В Умані знайшли під завалами тіло Володимира Макаровського, який писав пісні для Джамали

Музикант Володимир Макаровський. Фото: колаж Новини.LIVE

Під час розбору завалів в Умані рятувальники знайшли тіло українського музиканта з Миколаєва Володимира Макаровського. Загиблий виступав у рок-гурті "Фокстрот", писав пісні та віртуозно грав на гітарі.

Про смерть артиста повідомив його колега Антон Слєпухін.

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Слєпухін назвав Макаровського "фірмовим рокером" і повідомив, що саме він навчив Слєпухіна якісному року.

"Старший товариш, музикант, вчитель. Найфірменніший рокер зі стареньких, якого я знав. Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою. Добряк, справжній індіанець. Народився тільки не там, де потрібно. Можу, не покрививши душею, порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер також не там, де потрібно", — написав Слєпухін.

Автор пісень для Джамали

Крім того, стало відомо, що українська співачка Джамала добре знайома з Макаровським. Загиблий — батько її подруги та співавтор кількох знаменитих пісень співачки. Як повідомила зірка, трирічна онука тепер ніколи не побачить свого дідуся.

"Росія не втомлюється нас тероризувати. Мої співчуття, не пробачимо", — написала Джамала.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Наразі вже відомо про 23 загиблих та 18 поранених. Розбір завалів продовжується.

У місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

Згодом українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за ракетну атаку по житловому будинку в Умані. Вони написали на снаряді "За Умань!" і випустили їх за окупантами.