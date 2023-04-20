Вагнеровец, убивавший детей в Соледаре и Бахмуте, просит понять его и простить

"Вагнеровец", убивавший детей в Украине, говорит, что раскаивается, но готов снова воевать
Экс-командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров попросил прощения за убийства мирных жителей, которые он совершил в Украине.
"Я обращаюсь ко всему миру, кто меня слышит. Если вы меня, люди, осуждаете — я вот сам сижу, мне реально больно, я за свои грехи каюсь. Я, б@@@дь, уже сам хочу реально сдохнуть", — заявил он в видеоинтервью главе российской правозащитной организации Gulagu.net Владимиру Осечкину 19 апреля.
При этом Улдаров подчеркивает, что не собирается "всю жизнь сидеть за свои действия", поскольку считает себя солдатом, который выполнял приказ.
"Я был обязан выполнить команды командиров. Я прошу прощения за свои действия, но я не мог по-другому поступить", — утверждает он.
"Очень сильно пострадаю"
Также, несмотря на свои заявления о раскаянии, бывший вагнеровец говорит, что готов снова отправиться воевать в Украину — но уже не в рядах ЧВК "Вагнер", а по набору от российского министерства обороны. По словам Улдарова, это поможет ему избежать мести Пригожина за разглашение информации о преступлениях "вагнеровцев" в Соледаре и Бахмуте.
"Я просто боюсь, если я сейчас останусь, меня начнут дальше искать и примут ко мне изыски и истязания. Я очень сильно пострадаю", — объяснил он.
По данным телеграм-канала "Верстка", до попадания в ЧВК "Вагнер" Улдаров имел пять судимостей, в том числе за разбой, кражу и грабеж. В июле 2022 года он был в очередной раз приговорен к лишению свободы за разбой: Улдаров напал на прохожего и, угрожая ножом, отнял у него "айфон".
Продолжение следует?
Напомним, ранее, в интервью Владимиру Осечкину от 17 апреля, Азамат Улдаров признался, что участвовал в уничтожении мирного населения в Бахмуте и Соледаре. В частности, по его словам, он лично застрелил пятилетнюю девочку.
На следующий день, 18 апреля, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что все обвинения в адрес его военной компании в убийстве мирного населения Украины, в частности, детей, являются ложью. Вместе с тем Пригожин подчеркнул, что готов разобраться с теми, кто сделал сенсационные заявления.
По словам Азамата Улдарова, сотрудники службы безопасности ЧВК "Вагнер" уже угрожали ему и его семье. Однако Улдаров заявляет, что если с ним что-нибудь случится, то его доверенные люди выложат видео с полными показаниями о преступлениях "вагнеровцев" в Украине.
"Если вы не остановите своих наемников, которые меня ищут, и хотят убить меня и навредить моей семье, я буду вынужден выложить то видео, которое я записал и оставил доверенным людям. Я выложу видео о полном доказательстве полноправного убийства и происходящего в ЧВК "Вагнер"… Я уже обратился ко всему миру, люди меня не бросят, помощь будет, весь мир меня не бросит", — заявил Улдаров 19 апреля, заочно обращаясь к Евгению Пригожину.
Он утверждает, что готов назвать конкретные имена, а также рассказать о махинациях, совершаемых руководством ЧВК, чтобы не платить компенсации родственникам погибших "бойцов".
"Если вы не остановитесь, я дам весь остальной расклад, то, что я знаю. А знаю я за свои шесть месяцев, я был поставлен командиром — знаю я многое. Я дам все имена, все направления, расскажу все, что происходило на фронте… Расскажу правду, как у нас даже трупы лежали месяцами, о которых вы отчитывались за неделю. С трупов снимали жетоны, они лежали месяцами, их не вывозили", — сказал Улдаров.
Свидетельства и расследование
Напомним, ранее другой бывший "вагнеровец" Алексей Савичев также рассказал о расстрелах мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Кроме того, Савичев признался в том, что взрывал и поджигал тела расстрелянных украинских военнопленных и российских дезертиров во рву возле консервного завода в Бахмуте.
В понедельник, 17 апреля Офис Генпрокурора сообщил, что украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование по фактам, сообщенным Улдаровым и Савичевым в видеоинтервью.
В частности, украинские ювенальные прокуроры открыли уголовное производство по факту убийства 20 детей в Бахмуте и Соледаре.
"Если вы стали свидетелем указанного военного преступления РФ или у вас есть дополнительная информация, присылайте ее по электронной почте: [email protected]", — призвали в прокуратуре.