Вагнеровец, убивавший детей в Соледаре и Бахмуте, просит понять его и простить

Бывший зэк Азамат Улдаров утверждает, что всего лишь выполнял приказ. Фото: скриншот Gulagu.net

Экс-командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров попросил прощения за убийства мирных жителей, которые он совершил в Украине.

"Я обращаюсь ко всему миру, кто меня слышит. Если вы меня, люди, осуждаете — я вот сам сижу, мне реально больно, я за свои грехи каюсь. Я, б@@@дь, уже сам хочу реально сдохнуть", — заявил он в видеоинтервью главе российской правозащитной организации Gulagu.net Владимиру Осечкину 19 апреля.

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При этом Улдаров подчеркивает, что не собирается "всю жизнь сидеть за свои действия", поскольку считает себя солдатом, который выполнял приказ.

"Я был обязан выполнить команды командиров. Я прошу прощения за свои действия, но я не мог по-другому поступить", — утверждает он.

"Очень сильно пострадаю"

Также, несмотря на свои заявления о раскаянии, бывший вагнеровец говорит, что готов снова отправиться воевать в Украину — но уже не в рядах ЧВК "Вагнер", а по набору от российского министерства обороны. По словам Улдарова, это поможет ему избежать мести Пригожина за разглашение информации о преступлениях "вагнеровцев" в Соледаре и Бахмуте.

"Я просто боюсь, если я сейчас останусь, меня начнут дальше искать и примут ко мне изыски и истязания. Я очень сильно пострадаю", — объяснил он.

По данным телеграм-канала "Верстка", до попадания в ЧВК "Вагнер" Улдаров имел пять судимостей, в том числе за разбой, кражу и грабеж. В июле 2022 года он был в очередной раз приговорен к лишению свободы за разбой: Улдаров напал на прохожего и, угрожая ножом, отнял у него "айфон".

Продолжение следует?

Напомним, ранее, в интервью Владимиру Осечкину от 17 апреля, Азамат Улдаров признался, что участвовал в уничтожении мирного населения в Бахмуте и Соледаре. В частности, по его словам, он лично застрелил пятилетнюю девочку.

На следующий день, 18 апреля, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что все обвинения в адрес его военной компании в убийстве мирного населения Украины, в частности, детей, являются ложью. Вместе с тем Пригожин подчеркнул, что готов разобраться с теми, кто сделал сенсационные заявления.

По словам Азамата Улдарова, сотрудники службы безопасности ЧВК "Вагнер" уже угрожали ему и его семье. Однако Улдаров заявляет, что если с ним что-нибудь случится, то его доверенные люди выложат видео с полными показаниями о преступлениях "вагнеровцев" в Украине.

"Если вы не остановите своих наемников, которые меня ищут, и хотят убить меня и навредить моей семье, я буду вынужден выложить то видео, которое я записал и оставил доверенным людям. Я выложу видео о полном доказательстве полноправного убийства и происходящего в ЧВК "Вагнер"… Я уже обратился ко всему миру, люди меня не бросят, помощь будет, весь мир меня не бросит", — заявил Улдаров 19 апреля, заочно обращаясь к Евгению Пригожину.

Он утверждает, что готов назвать конкретные имена, а также рассказать о махинациях, совершаемых руководством ЧВК, чтобы не платить компенсации родственникам погибших "бойцов".

"Если вы не остановитесь, я дам весь остальной расклад, то, что я знаю. А знаю я за свои шесть месяцев, я был поставлен командиром — знаю я многое. Я дам все имена, все направления, расскажу все, что происходило на фронте… Расскажу правду, как у нас даже трупы лежали месяцами, о которых вы отчитывались за неделю. С трупов снимали жетоны, они лежали месяцами, их не вывозили", — сказал Улдаров.

Свидетельства и расследование

Напомним, ранее другой бывший "вагнеровец" Алексей Савичев также рассказал о расстрелах мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Кроме того, Савичев признался в том, что взрывал и поджигал тела расстрелянных украинских военнопленных и российских дезертиров во рву возле консервного завода в Бахмуте.

В понедельник, 17 апреля Офис Генпрокурора сообщил, что украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование по фактам, сообщенным Улдаровым и Савичевым в видеоинтервью.

В частности, украинские ювенальные прокуроры открыли уголовное производство по факту убийства 20 детей в Бахмуте и Соледаре.

"Если вы стали свидетелем указанного военного преступления РФ или у вас есть дополнительная информация, присылайте ее по электронной почте: [email protected]", — призвали в прокуратуре.