Они колоссальные: ГУР подтвердило слова Байдена о потерях оккупантов

Российский оккупант возле военной техники. Фото: Reuters

Сообщения о том, что российская армия понесла серьезные потери под Бахмутом, подтверждены. Оценки американского президента Джо Байдена, о 100 000 солдатов, соответствуют данным, предоставленным украинскими источниками.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Потери оккупантов под Бахмутом

Юсов подчеркнул, что нет никаких расхождений в данных. Вопросы могут возникнуть лишь в отношении методологии подсчета: подсчет мог быть осуществлен с учетом общего количества потерь, включая как убитых, так и раненых, или же эти группы могли быть подсчитаны отдельно. Также стоит учесть период, за который предоставлены данные.

Представитель ГУР также утверждает, что обычно между Украиной и ее партнерами происходит постоянный обмен такой информацией.

"Существует полное согласие по этим данным. Безусловно, потери, понесенные российскими войсками под Бахмутом, исключительно велики. Они вовсе не соответствуют ни заданным целям, ни предполагаемым результатам", — подытожил Юсов.

Напомним, по словам президента США Джо Байдена, в ожесточенных боях за Бахмут армия России потеряла уже более 100 тысяч своих военных. Украинские бойцы продолжают защищать полуразрушенный город.

За минувшие сутки украинские военные нанесли несколько ударов по районам российских оккупантов. Им также удалось приземлить восемь вражеских беспилотников.

Также мы писали, что восьмой отдельный полк специального назначения показал, как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Так, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.

Также мы писали, что 20 мая Александр Тарнавский опубликовал успехи группировки войск "Таврия". По его словам, ВСУ выполнили около тысячи огневых задач.

Добавим, вчера, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось захватить город в Донецкой области.