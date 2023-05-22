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Вони колосальні: ГУР підтвердило слова Байдена про втрати окупантів

22 травня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вони колосальні: ГУР підтвердило слова Байдена про втрати окупантів
Російський окупант біля військовій техніки. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повідомлення про те, що російська армія зазнала серйозних втрат під Бахмутом , підтверджено. Оцінки американського президента Джо Байдена, про 100 000 солдатів, відповідають даним, наданим українськими джерелами.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Юсов підкреслив, що немає жодних розбіжностей у даних. Питання можуть виникнути лише щодо методології підрахунку: підрахунок міг бути здійснений з урахуванням загальної кількості втрат, включаючи як убитих, так і поранених, або ці групи могли бути підраховані окремо. Також варто зважити на період, за який надані дані.

Представник ГУР також стверджує, що зазвичай між Україною та її партнерами відбувається постійний обмін такою інформацією.

"Існує повна згода за цими даними. Безумовно, втрати, завдані російськими військами під Бахмутом, винятково великі. Вони зовсім не відповідають ні заданим цілям, ні передбачуваним результатам", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, за словами президента США Джо Байдена, у запеклих боях за Бахмут Армія Росії втратила вже понад 100 тисяч своїх військових. Українські бійці продовжують боронити напівзруйноване місто.

Минулої доби українські військові завдали кілька ударів по районах російських окупантів. Їм також вдалося приземлити вісім ворожих безпілотників.

Також ми писали, що восьмий окремий полк спеціального призначення показав, як виглядає Бахмут після атак росіян, що майже не припиняються, по ньому. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у лійках, а й лунають звуки вибухів на тлі.

Також ми писали, що 20 травня Олександр Тарнавський опублікував успіхи угруповання військ "Таврія". За його словами, ЗСУ виконали близько тисячі вогневих завдань.

Додамо, вчора, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові досі залишаються у Бахмуті . Російським окупантам не вдалося захопити місто на Донеччині.

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