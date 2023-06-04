Потери Украины в Бахмуте в 7,5 раза меньше, чем российские, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о потерях Украины в городе Бахмут Донецкой области. Он отметил, что они в 7,5 раза меньше, чем российские.

Об этом Алексей Данилов рассказал для Corriere della Sera.

Читайте также:

Потери Украины в Бахмуте

По словам Данилова, с 1 сентября в Бахмуте погибли 22 816 российских оккупантов. Украина потеряла в 7,5 раза меньше военных.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек. Наши потери в 7,5 раз меньше. Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили", — сказал Данилов.

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов. За прошедшие сутки, 3 июня, Вооруженные силы Украины уничтожили 470 захватчиков. При этом за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину было уничтожено 209 940 солдат российских войск.

Что происходит в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Украина контролирует юго-западные окраины Бахмута. По ее словам, "вагнеровцы" окончательно еще не покинули город. Они осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что выводит наемников из украинского Бахмута. Говорит, до 5 числа, месяц не указал, выведут оттуда основную часть.

Полковник Николай Уршалович отметил, что на Бахмутском направлении российские военные почти потеряли инициативу и перешли к обороне. По словам Маляр, в городе значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.