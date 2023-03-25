За двое суток россияне обстреляли Запорожскую область около 200 раз: последствия атак
За двое суток, 23 и 24 марта, враг нанес около 200 ударов по территории Запорожской области. В результате обстрелов есть один раненый.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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Обстрелы Запорожской области
В течение двух последних суток, 23 и 24 марта, россияне обстреляли жилую инфраструктуру Пологовского и Васильевского районов. Атаковали с авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, применили БпЛА.
По каким населенным пунктам "бил" враг
В течение двух суток армия оккупантов прицельно била по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Красному, Волшебному, Преображенцу, Гуляйпольскому, Новоданиловке, Ольговскому, Малой Токмачке, Новоандреевке, Волшебному, Белогорью, Полтавке, Темыревскому, по Каменскому, Малым Щербакам и Степному Васильевскому району.
Последствия разрушений из-за атаки
Полицейские задокументировали последствия попаданий в 36 домах. Среди них — дома в частных секторах и многоквартирных домах.
В результате вражеской атаки осколочных ранений получил 66-летний житель села Каменское, мужчина госпитализирован в больницу.
Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.
На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.
Кроме того, за жизнь еще 25 человек сейчас борются запорожские медики. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 человек — в состоянии средней тяжести.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. Также кадры с места ракетного удара обнародовала полиция.