Отряды Вагнера наступают: генерал Сырский рассказал про ситуацию в Бахмуте
Ситуация вокруг города Бахмута в Донецкой области остается сложной. Штурмовые отряды компании "Вагнер" наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
-
Малиновский спас Марсель и стал одним из лучших игроков матча
-
В четырех районах Киева будут отключать свет, — ДТЭК
-
В Турции жителей предупреждают о разрушительных ураганах и ливнях: чего ожидать
-
В морг Энергодара привезли около 30 убитых оккупантов, — ОВА
-
Аграрии не спешат покупать топливо к посевной: что произошло
-
Обстрелы Николаевской области: появились первые подробности атаки
-
Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера: что он сделал
-
Украина ждет неформальной оценки выполнения "кандидатских критериев" от Еврокомиссии в мае
-
Оккупанты обстреляли и атаковали Харьковскую область, ВСУ отразили наступление россиян
-
Пригожин признал силу украинских войск, ведущих ожесточенные бои в Бахмуте
Заявление Сырского
По словам генерала Сырского, украинские военные не сдаются и проводят жесткие бои, нанося ощутимые потери врагу. Они успешно используют огневые средства, включая артиллерию и танки, чтобы отразить все попытки противника захватить город.
"Штурмовые отряды Вагнера наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города", — сказал он.
Также стоит отметить, что ситуация в городе Бахмуте находится под контролем наших военных. В результате успешной обороны города, вражеские силы не смогли продвинуться глубоко в территорию, что позволило украинским защитникам сохранить свои позиции и прочность.
Напомним, что руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что украинские силы ведут упорные бои в Бахмуте, заявив, что "ВСУ борется за каждый метр".
Украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на уход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия дальше.
При этом врагу удалось захватить восточную часть города к реке Бахмутке. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Наибольшая борьба развернулась за все еще существующий путь поставки, однако под обстрелами противника.
Оккупанты концентрируют все свои силы на Донбассе. Противник преследует цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому он продолжает наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.
По прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут.