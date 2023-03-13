Отряды Вагнера наступают: генерал Сырский рассказал про ситуацию в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский

Ситуация вокруг города Бахмута в Донецкой области остается сложной. Штурмовые отряды компании "Вагнер" наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Заявление Сырского

По словам генерала Сырского, украинские военные не сдаются и проводят жесткие бои, нанося ощутимые потери врагу. Они успешно используют огневые средства, включая артиллерию и танки, чтобы отразить все попытки противника захватить город.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города", — сказал он.

Также стоит отметить, что ситуация в городе Бахмуте находится под контролем наших военных. В результате успешной обороны города, вражеские силы не смогли продвинуться глубоко в территорию, что позволило украинским защитникам сохранить свои позиции и прочность.

Напомним, что руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что украинские силы ведут упорные бои в Бахмуте, заявив, что "ВСУ борется за каждый метр".

Украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. То, что из города выведены некоторые подразделения, скорее всего, говорит о ротации, а не является общим приказом на уход. Значительное количество войск продолжает вести боевые действия дальше.

При этом врагу удалось захватить восточную часть города к реке Бахмутке. Основной удар россиян приходится как раз не на город, а с севера в обход города. Наибольшая борьба развернулась за все еще существующий путь поставки, однако под обстрелами противника.

Оккупанты концентрируют все свои силы на Донбассе. Противник преследует цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому он продолжает наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

По прогнозам аналитиков Института изучения войны (ISW), российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут.