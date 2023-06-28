Зеленский отреагировал на обстрел Краматорска
В результате ракетного удара по Краматорску 27 июня оккупанты унесли жизни 11 человек, среди них три ребенка. Травмировано и ранено более 60 человек.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 28 июня.
Реакция Зеленского на обстрел Краматорска
Президент рассказал, что 28 июня сотрудники Службы безопасности Украины вместе со спецназначенцами полиции задержали коллаборанта, который скорректировало этот удар россиян по пиццерии в центре Краматорска.
"Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина продолжает активную работу по усилению международных санкций против России и ее сообщников.
"Они должны чувствовать, что цена их террора для них будет только расти. И мы продолжим нашу глобальную юридическую работу, чтобы международные инструменты так или иначе сработали для наказания всех российских террористов и самого государства-агрессора", — отметил глава государства.
Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины, кто на передовых позициях и продвигающихся вперед военных.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.
Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.
Позже стало известно, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.
Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.
Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.