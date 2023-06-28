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Зеленский отреагировал на обстрел Краматорска

28 июня 2023 23:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский отреагировал на обстрел Краматорска
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ракетного удара по Краматорску 27 июня оккупанты унесли жизни 11 человек, среди них три ребенка. Травмировано и ранено более 60 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 28 июня.

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Президент рассказал, что 28 июня сотрудники Службы безопасности Украины вместе со спецназначенцами полиции задержали коллаборанта, который скорректировало этот удар россиян по пиццерии в центре Краматорска.

"Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина продолжает активную работу по усилению международных санкций против России и ее сообщников.

"Они должны чувствовать, что цена их террора для них будет только расти. И мы продолжим нашу глобальную юридическую работу, чтобы международные инструменты так или иначе сработали для наказания всех российских террористов и самого государства-агрессора", — отметил глава государства.

Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины, кто на передовых позициях и продвигающихся вперед военных.

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое. За горячими следами речь шла о двух погибших.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что количество погибших возросло до трех.

Позже стало известно, что среди погибших трое несовершеннолетних — одна 17-летняя девушка и две 14-летние сестры.

Ближе к обеду 28 июня количество погибших приблизилось к десяти.

Национальная полиция обнародовала фото с места трагедии.

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