Подрыв Каховской ГЭС – реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС. По его словам, этот террористический акт лишь еще раз подтверждает перед целым миром, что россиян нужно гнать с украинской земли.

Об этом глава государства написал в своем Telegram.

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"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что только победа Украины вернет безопасность.

"И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", — добавил украинский лидер.

Президент Украины также сообщил, что собрал срочное заседание СНБО.

"Все службы работают. Созвал СНБО. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию", — добавил Зеленский.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов - и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.