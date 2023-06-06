Підрив Каховської ГЕС - реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами дамби Каховської ГЕС. З його слів, що цей терористичний акт лише ще раз підтверджує перед цілим світом, що росіян треба гнати з української землі.

Про це глава держави написав у своєму Telegram.

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"Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що лише перемога України поверне безпеку.

"І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", — додав український лідер.

Президент України також повідомив, що зібрав термінове засідання РНБО.

"Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте лише офіційну та перевірену інформацію", — додав Зеленський.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин - і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України.