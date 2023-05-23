ВСУ установили новый рекорд по уничтожению российской артиллерии, — Генштаб

Украинская армия на фронте. Фото: ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и особенно артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 22 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 480 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 12 бронемашин, 40 артиллерийских систем, что является рекордным показателем за все время войны полномасштабной войны, и 34 беспилотника разных типов.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 204 360 (+480) человек ликвидировано;

танков — 3 789 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7 419 (+12) ед.;

артиллерийских систем — 3 318 (+40) ед.;

РСЗО — 565 (+0) ед.;

средств ПВО — 327 (+0) ед.;

самолетов — 309 (+0) ед.;

вертолетов — 295 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 864 (+34) ед.;

крылатых ракет — 1015 (+4) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 139 (+10) ед.;

специальной техники — 433 (+6) ед.

Потери российской армии на 23 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в мае было зафиксировано большое количество успешно уничтоженных артиллерийских систем российской армии.

Так, 10 мая ВСУ вывели из строя 14 артсистем российских оккупантов.

11 мая были уничтожены 15 артиллерийских систем оккупационной армии.

13 мая Силы обороны ликвидировали 21 единицу артиллерийских систем РФ.

14 мая украинская армия уничтожила 21 артсистему российских оккупантов.

А 17 мая украинские защитники за сутки ликвидировали 32 российские артиллерийские системы.