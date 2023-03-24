ВСУ снова уничтожили более тысячи окупантов в сутки: Генштаб назвал впечатляющие потери рф

Украинские защитники за сутки уничтожили практически рекордное количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 23 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более тысячи российских окупантов. Это один из рекордных показателей за все время войны, большие потери окупантов были лишь на начальном этапе полномасштабного вторжения.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 23 бронемашины, восемь артиллерийских систем и три средства ПВО.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 169 170 (+1020) человек ликвидировано;

танков — 3 574 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 6 921 (+23) ед;

артиллерийских систем — 2 616 (+8) ед;

РСЗО — 511 (+0) ед;

средств ПВО — 276 (+3) ед;

самолетов — 305 (+0) ед;

вертолетов — 290 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2208 (+5);

крылатых ракет — 911 (+2);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 464 (+12) ед;

специальной техники — 277 (+4).

Напомним, что большее количество российских окупантов за сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных. 10 числа украинские защитники ликвидировали 1010 оккупантов. На следующий день, 11 марта, суточные потери армии рф составляли 1090 ликвидированных военных.

А 15 марта Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 1040 российских захватчиков.

Фото: Генштаб