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ВСУ снова уничтожили за сутки почти рекордное количество окупантов, — Генштаб

21 марта 2023 08:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники за сутки уничтожили рекордное количество единиц живой силы и военной техники врага
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 15 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около тысячи российских окупантов. Это один из рекордных показателей российских потерь за время полномасштабной войны, большие вероятные потери окупантов были разве что на начальном этапе вторжения.

Кроме того, россияне потеряли 15 танков, 10 бронемашин, девять артиллерийских систем и семь беспилотников.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава – около 166 570 (+960) человек ликвидировано;
  • танков — 3 552 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 879 (+10) ед;
  • артиллерийских систем — 2 586 (+9) ед;
  • РСЗО — 507 (+0) ед;
  • средств ПВО — 270 (+0) ед;
  • самолетов — 305 (+0) ед;
  • вертолетов — 290 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2167 (+7);
  • крылатых ракет — 907 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 428 (+12) ед;
  • специальной техники — 266 (+1).

Потери русской армии на 21 марта

Напомним, что большее количество российских окупантов в сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных. 10 числа украинские защитники ликвидировали 1010 оккупантов. На следующий день, 11 марта, суточные потери армии рф составляли 1090 ликвидированных военных.

А 15 марта Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 1040 российских захватчиков.

Фото: Генштаб

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