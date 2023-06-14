Обстрел Кривого Рога: в больнице скончался пострадавший пенсионер
Ночью в одной из больниц Кривого Рога скончался мужчина, получивший в результате попадания российской ракеты и пожара многочисленные ожоги, несовместимые с жизнью. Он стал 12-й жертвой обстрела города.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.
Очередная жертва
К сожалению, количество погибших в результате очередного военного преступления россиян в Кривом Роге.
Ночью в больнице от полученных ожогов скончался 67-летний мужчина.
Таким образом, он стал 12-й жертвой вчерашнего обстрела.
Ликвидация последствий
Вилкул отметил, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.
"Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы, 40 бригад коммунальщиков", — подчеркнул глава Криворожской МВА.
Напомним, в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.
По горячим следам глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.
Нацполиция уже открыла у обстрелянного дома мобильный пункт и собирает доказательства очередного военного преступления.
На обстрелы своего родного города отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Впоследствии стало известно о том, что число погибших выросло до шести, а около 14:00 говорили уже о десяти жертвах российского военного преступления. Позже глава ОВА Лысак сообщил о найденном 11-м погибшем.