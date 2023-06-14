Обстрел Кривого Рога: в больнице скончался пострадавший пенсионер

На месте попадания одной из ракет. Фото: Telegram-канал "Кривой Рог Оперативный"

Ночью в одной из больниц Кривого Рога скончался мужчина, получивший в результате попадания российской ракеты и пожара многочисленные ожоги, несовместимые с жизнью. Он стал 12-й жертвой обстрела города.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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Очередная жертва

К сожалению, количество погибших в результате очередного военного преступления россиян в Кривом Роге.

Ночью в больнице от полученных ожогов скончался 67-летний мужчина.

Таким образом, он стал 12-й жертвой вчерашнего обстрела.

Ликвидация последствий

Вилкул отметил, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы, 40 бригад коммунальщиков", — подчеркнул глава Криворожской МВА.

Вилкул об очередной жертве обстрела

Напомним, в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

По горячим следам глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

Нацполиция уже открыла у обстрелянного дома мобильный пункт и собирает доказательства очередного военного преступления.

На обстрелы своего родного города отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии стало известно о том, что число погибших выросло до шести, а около 14:00 говорили уже о десяти жертвах российского военного преступления. Позже глава ОВА Лысак сообщил о найденном 11-м погибшем.