Підрив Каховської ГЕС: за якою статтею прокуратура відкрила кримінальну справу
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом підриву Каховської ГЕС. Росіян, які підірвали гідроелектростанцію, звинувачують у екоциді та порушеннях правил і звичаїв війни.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Кримінальна справа
Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування факту підриву Каховської гідроелектростанції.
"За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині", — зазначили у Офісі генпрокуратури.
У чому звинуватили окупантів
Розслідування відбувається згідно із ст. 441 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
У цих статтях йдеться про екоцид та порушення законів і звичаїв війни.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.
У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.