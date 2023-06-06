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Підрив Каховської ГЕС: за якою статтею прокуратура відкрила кримінальну справу

6 червня 2023 10:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Підрив Каховської ГЕС: за якою статтею прокуратура відкрила кримінальну справу
Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом підриву Каховської ГЕС. Росіян, які підірвали гідроелектростанцію, звинувачують у екоциді та порушеннях правил і звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Кримінальна справа 

Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування факту підриву Каховської гідроелектростанції.

"За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині", — зазначили у Офісі генпрокуратури.

У чому звинуватили окупантів

Розслідування відбувається згідно із ст. 441 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У цих статтях йдеться про екоцид та порушення законів і звичаїв війни.

ОГП відкрив кримінальну справу за фактом підриву Каховської ГЕС
ОГП відкрив кримінальну справу за фактом підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

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