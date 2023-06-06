Подрыв Каховской ГЭС: по какой статье прокуратура возбудила уголовное дело

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Фото: скриншот

Прокуратура открыла уголовное производство по факту подрыва Каховской ГЭС. Россиян, подорвавших гидроэлектростанцию, обвиняют в экоциде и нарушениях правил и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Херсонская областная прокуратура приступила к расследованию факта подрыва Каховской гидроэлектростанции.

"По данным следствия, 6 июня 2023 года около 03:00 часов российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области", — отметили в Офисе генпрокуратуры.

В чем обвинили окупантов

Расследование проходит согласно ст. 441 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В этих статьях речь идет об экоциде и нарушениях законов и обычаев войны.

ОГП возбудил уголовное дело по факту подрыва Каховской ГЭС

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.