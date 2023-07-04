Стало известно, сколько стоит один выстрел ракеты NSM

Противокорабельная ракета Naval Strike Missile. Фото: Википедия

Норвежская противокорабельная ракета NSM является одним из популярных видов оружия, заказываемых странами с мощным военно-морским флотом. Цена одной такой ракеты превышает 2 млн долларов.

Об этом сообщают сайт производителя Kongsberg Defence Systems, порталы missile.index.ne.jp и Defpro.

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Противокорабельная ракета Naval Strike Missile (NSM) разрабатывается норвежской компанией Kongsberg с начала 2000-х.

Первый контракт на поставку ракет NSM был подписан в июне 2007 года.

Одним из главных преимуществ этого вида оружия является то, что при подлете к цели оно может выполнять различные противозенитные маневры, а также создает радиоэлектронные помехи.

Это усложняет работу вражеской системы противовоздушной обороны.

Цена ракеты

Морские страны активно заказывают противокорабельные ракеты NSM для защиты собственных границ военно-морским флотом.

Так, норвежский флот заказал целую партию таких ракет на общую сумму 169 млн долларов США.

Детали этого контракта не разглашаются, но из других источников известно, что стоимость одной противокорабельной ракеты NSM — 2,194 млн долларов США.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел:

системы противовоздушной обороны Patriot;

ракетной системы залпового огня HIMARS;

противоракетного комплекса IRIS-T;

зенитного ракетного комплекса NASAMS;

крылатой ракеты Storm Shadow;

баллистической ракеты ATACMS;

управляемой авиабомбы GLSDB.

Напомним, что противокорабельные ракеты NSM у США планирует приобрести Латвия.

Неделю назад, по информации СМИ, о желании приобрести такие ракеты заявили в Украине.