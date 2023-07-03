Стало відомо, скільки коштує один постріл GLSDB

Бомба малого діаметра наземного запуску GLSDB. Фото: Militarnyi

Керована авіамбомба GLSDB є одним із найдешевших і найвигідніших засобів обстрілу російських військових об’єктів у глибокому тилу. Ціна однієї бомби не перевишує 40 тисяч доларів.

Про це повідомляють сайти Army Technology та Boeing.

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Що таке GLSDB

Бомба малого діаметра наземного запуску GLSDB з’явилася світ як продукт утилізації касетних боєприпасів ракет М26.

Після утилізації цього забороненого конвенціями озброєння залишалися ракетні двигуни. Ці двигуни було вирішено використати для запуску крилатих авіаційних бомб GBU-39.

Перші випробування нового виду зброї виробники, американська корпорація Boeing та шведська компанія Saab, провели 2015 року.

Ціна крилатої авіабомби

Бомба малого діаметра наземного запуску GLSDB є одним з найдешевших боєприпасів, який дозволяє влучати у цілі на відстані понад 100 кілометрів від місця запуску.

Ціна однієї такої крилатої авіабомби коливається в межах 40 тисяч доларів.

Крім того, GLSDB можна запускати з таких ракетних систем, як M270 та HIMARS.

Втім, існують і спеціальні пускові системи, які також є значно дешевшими, ніж ті самі HIMARS.

Усе це робить цю авіабомбу одним із найвигідніших боєприпасів для ураження російських військових об’єктів у глибокому тилу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл:

системи протиповітряної оборони Patriot;

ракетної системи залпового вогню HIMARS;

протиракетного комплексу IRIS-T;

зенітного ракетного комплексу NASAMS;

крилатої ракети Storm Shadow;

балістичної ракети ATACMS.

Додамо, що про надання Україні бомб GLSDB Сполучені Штати Америки заявили у лютому 2023 року.