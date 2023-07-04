Стало відомо, скільки коштує один постріл ракети NSM

Протикорабельна ракета Naval Strike Missile. Фото: Вікіпедія

Норвезька протикорабельна ракета NSM є одним із популярних видів зброї, яку замовляють країни із потужним військово-морським флотом. Ціна однієї такої ракети перевищує 2 млн доларів.

Про це повідомляють сайт виробника Kongsberg Defence Systems, портали missile.index.ne.jp та Defpro.

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Протикорабельна ракета Naval Strike Missile (NSM) розробляється норвезькою компанією Kongsberg з початку 2000-х.

Перший контракт на постачання ракет NSM був підписаний в червні 2007 року.

Однією із головних переваг цього виду зброї є те, що при підльоті до цілі вона може виконувати різні протизенітні маневри, а також ставить радіоелектронні перешкоди.

Це ускладнює роботу ворожої системи протиповітряної оборони.

Ціна ракети

Морські держави активно замовляють протикорабельні ракети NSM для захисту своїх кордонів військово-морським флотом.

Так, норвезький флот замовив цілу партію таких ракет на загальну суму 169 млн доларів США.

Деталі цього контракту не розголошуються, але з інших джерел відомо, що вартість однієї протикорабельної ракети NSM — 2,194 млн доларів США.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл:

системи протиповітряної оборони Patriot;

ракетної системи залпового вогню HIMARS;

протиракетного комплексу IRIS-T;

зенітного ракетного комплексу NASAMS;

крилатої ракети Storm Shadow;

балістичної ракети ATACMS;

керованої авіабомби GLSDB.

Нагадаємо, що протикорабельні ракети NSM у Сполучених Штатів Америки планує придбати Латвія.

А тиждень тому, за інформацією ЗМІ, про бажання придбати такі ракети заявили в Україні.