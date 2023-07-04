Стало відомо, скільки коштує один постріл ракети NSM
Норвезька протикорабельна ракета NSM є одним із популярних видів зброї, яку замовляють країни із потужним військово-морським флотом. Ціна однієї такої ракети перевищує 2 млн доларів.
Про це повідомляють сайт виробника Kongsberg Defence Systems, портали missile.index.ne.jp та Defpro.
Протикорабельні ракети з Норвегії
Протикорабельна ракета Naval Strike Missile (NSM) розробляється норвезькою компанією Kongsberg з початку 2000-х.
Перший контракт на постачання ракет NSM був підписаний в червні 2007 року.
Однією із головних переваг цього виду зброї є те, що при підльоті до цілі вона може виконувати різні протизенітні маневри, а також ставить радіоелектронні перешкоди.
Це ускладнює роботу ворожої системи протиповітряної оборони.
Ціна ракети
Морські держави активно замовляють протикорабельні ракети NSM для захисту своїх кордонів військово-морським флотом.
Так, норвезький флот замовив цілу партію таких ракет на загальну суму 169 млн доларів США.
Деталі цього контракту не розголошуються, але з інших джерел відомо, що вартість однієї протикорабельної ракети NSM — 2,194 млн доларів США.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує один постріл:
- системи протиповітряної оборони Patriot;
- ракетної системи залпового вогню HIMARS;
- протиракетного комплексу IRIS-T;
- зенітного ракетного комплексу NASAMS;
- крилатої ракети Storm Shadow;
- балістичної ракети ATACMS;
- керованої авіабомби GLSDB.
Нагадаємо, що протикорабельні ракети NSM у Сполучених Штатів Америки планує придбати Латвія.
А тиждень тому, за інформацією ЗМІ, про бажання придбати такі ракети заявили в Україні.