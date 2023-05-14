Трофейные РСЗО "Ураган" и "Буратино" на службе в ВСУ

Ракетный залп из РСЗО. Фото: РосСМИ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

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Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации.

Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике.

Ранее уже придавалось описание танков , БМП , машины управления , машины разведки , санитарно-десантные машины , бронеавтомобили , артиллерийские установки , реактивные системы залпового огня. Сегодня продолжим рассказ о трофейных РСЗО.

"Ураган"

Советская российская 220-мм реактивная система залпового огня БМ-27 "Ураган".

Пусковая установка выпускалась на базе шасси грузовика ЗИЛ-135ЛМ, а сама реактивная система имеет 16 реактивных снарядов весом 280 кг каждый и способна выпустить залп в течение 20 секунд.

Установка взята на вооружение армии СССР в 1975 году. Первое боевое крещение она прошла на войне, начатой советскими войсками в Афганистане.

РСЗО "Ураган" армии РФ. Фото: РосСМИ

"Ураганы" прекратили выпускать в 1991 году с распадом Советского Союза.

РСЗО предназначена для поражения различных целей на расстоянии от 10 до 35 километров: живой силы, небронированной, легкобронированной и бронированной техники, танков, артиллерии, тактических ракет, ЗРК, авиации на аэродромах, командных пунктов, объектов военно-промышленной структуры, узлов связи связи противника и т.д.

Основная номенклатура боеприпасов "Урагана" состоит из семи типов. В них входят реактивные снаряды с осколочными элементами, противотанковыми и противопехотными минами, осколочно-фугасные и зажигательные заряды.

РСЗО находится на вооружении 15 стран мира.

Первые случаи использования РСЗО "Ураган" россиянами на территории Украины были зафиксированы в июле 2014 во время оккупации на Донбассе.

Кстати, именно из "Ураганов" 24 января 2015 пророссийские боевики так называемой ДНР совершили массированный обстрел окрестностей Мариуполя, что привело к многочисленным человеческим жертвам.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года россияне начали массово использовать РСЗО "Ураган" для обстрелов жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры украинских городов. В частности, этими установками регулярно в начале российского вторжения обстреливались Ахтырка и Харьков. При этом враг использовал запрещенные кассетные боеприпасы.

Трофейный "Ураган" на Херсонщине. Фото: Оперативне угруповання військ Кривий Ріг/Facebook​​​​​​

В ходе боев подразделениями ВСУ десятки этих установок были уничтожены, а определенное количество захвачено в качестве трофеев.

Тактико-технические характеристики:

Калибр — 220 мм

Вес — 15,1-20 т

Длина — 9630 мм.

Ширина — 2800 мм.

Высота — 3223 мм

Расчет — 4 человека

Скорость — до 65 км/ч.

"Буратино"

Российская советская 220-мм тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 "Буратино". Это неофициальное название установка получила в войсках за характерный внешний вид.

ТОС "Буратино" на военной выставке. Фото: Wikimedia commons

Идея разработки такого рода РСЗО возникла в СССР в конце 70-х годов.

Система способна вести огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника осколками и ударной волной, а также пожаров.

Следует отметить, что боеприпасы способны оказывать огневой эффект как на открытых, так и на закрытых участках фронта.

Комплекс состоит из 30 направляющих, установленных на шасси танка Т-72 и транспортно-зарядной машины на базе автомобиля КрАЗ-255.

Дальность полета средств поражения составляет до 3,5 км назад установка используется в боевых армейских порядках.

Интересная деталь: огнеметная система за годы своего существования так и не была официально взята на вооружение артиллерийских частей ни армии СССР, ни армии РФ, а числится в штатах вспомогательных подразделений, таких как войска химической, биологически и радиационной защиты.

В комплексе используется система управления огнем, которая включает оптический прицел, лазерный дальномер. Посредством последнего расстояния до цели определяются с точностью до 10 метров.

Неуправляемая ракета установки состоит из головной части, содержащей зажигательный или термобарический наполнитель, детонатора и реактивного двигателя.

Первые испытания в бою ТОС прошли в Афганистане. Позже она использовалась в чеченских войнах.

На украинском Донбассе первое применение россиянами ТОС-1 "Буратино" было зафиксировано 13 января 2015 года. Огонь из этой установки врагом велся по окрестностям села Веселое вблизи Донецкого аэропорта.

Трофейная ТОС-1, захваченная 93 ОМБР на Харкьковщине. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Весной 2022 г., после полномасштабного вторжения РФ в Украину, стало известно, что Россия планирует применить системы ТОС. Однако не слишком высокая точность огня и слишком малое эффективное расстояние применения установки противником подвергало ее контрбатарейному огню и уничтожению.

Первая ТОС была захвачена в качестве трофея подразделениями ВСУ 2 марта в Черниговской области. А 5 апреля 2022 года украинские военные впервые применили трофейные российские огнеметные системы против российских окупантов под Изюмом Харьковской области. Сейчас известно о минимум пяти захваченных ВСУ у врага ТОС.

Тактико-технические характеристики: