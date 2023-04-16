Российские САУ, ставшие трофеями: "Но́на-С", "Нона-СПК" и "Хоста", находящиеся на вооружении ВСУ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники. Российская САУ "Нона-СВК". Фото: Wikimedia commons

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам бить захватчиков их же оружием.

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Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины, бронеавтомобили, самоходные артустановки. Сегодня мы продолжим рассказ о российских САУ, доставшихся ВСУ.

САУ "Нона-С"

Российская 100-мм основная самоходная гаубическая установка 2С9 "Нона-С", сконструированная при СССР.

Эта гусеничная машина относится к классу бронированных, плавающих, аэротранспортабельных единиц бронетехники, предназначенных для использования в воздушно-десантных и аэромобильных войсках и их поддержке в бою.

САУ "Нона-С" в музее Санкт-Петербурга. Фото: wikipedia

САУ "Нона-С" доставляют в места боевого назначения парашютно-реактивным и посадочным способами с помощью самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-22, Ан-70, Ан-124 и Ил-76.

При создании САУ за основу взяты технические параметры БМД-1.

Основным оружием машины стала длинноствольная 100-мм пушка. Впоследствии в Перми была создана новая 120-мм нарезная пушка. Это позволило разработать для воздушно-десантных войск новую более мощную машину, а в 1981 году взять на вооружение ВДВ Советской армии универсальную артиллерийскую систему, сочетавшую в себе функции пушки, гаубицы и миномета.

Возможности пушки позволяют уничтожать не только живую силу противника, его оборонительные постройки, но и вести борьбу с танками. Для этих целей в комплект САУ входят разные боеприпасы.

Интересно, что, по одной из легенд, название машины "Нона" не является женским именем, а является аббревиатурой русского названия названия — "Новое орудие наземной артиллерии".

Важной характеристикой пушки "Нона-С" является ее малая дальность стрельбы. Для артиллерийского снаряда она составляет 1,7 км, для мин калибра 120-мм — 400 м.

Так что пушка самоходки отлично подходит для непосредственной поддержки войск на поле боя. А необходимость десантирования машины потребовала сделать ее легкой. Поэтому корпус самоходки был изготовлен из алюминия, но он хорошо защищает экипаж от легкого стрелкового оружия.

Машина производилась в трех модификациях и находится на вооружении семи стран.

В ходе боев после широкомасштабного российского вторжения в Украину немалое количество 2С9 "Нона-С" было уничтожено подразделениями ВСУ и захвачено в качестве трофеев.

Тактико-технические характеристики:

Длина — 6200 мм.

Ширина — 2630 мм.

Высота — 2300 мм

Вес — до 10 т

Экипаж — 3 человека

Боекомплект — 40 снарядов

Броня — противопулевая

Скорость — до 60 км/ч. (9-10 км/ч. по воде)

САУ "Нона-СВК"

Российская 120-мм батальонная САУ 2С23 "Нона-СВК".

Ее главным оружием является пушка-миномет.

САУ "Нона-СВК" на базе хранения. Фото: wikimedia

Установка предназначена для уничтожения живой силы противника, его артиллерийских и минометных расчетов и батарей, бронецелей, пунктов управления.

Благодаря конструкционным особенностям САУ может вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций

При этом для нее подходят боеприпасы (мины) как российского, так и иностранного производства.

Машина была разработана в конструкторском бюро Пермского машиностроительного завода на шасси плавающего колесного бронетранспортера БТР-80.

САУ взята на вооружение русской армии в 1991 году.

Впервые "Нона-СВК" была применена во время первой Чеченской войны всередине 90-х годов прошлого века.

В ходе российско-украинской войны минимум 5 машин такого типа были замечены на границе с Украиной в Новошахтинске осенью 2014 года, а позже — в Луганске у военнослужащих 61-й бригады морской пехоты армии РФ.

Первая "Нона-СВК" была захвачена подразделениями ВСУ 27 марта 2022 года, когда российские захватчики бросили ее на произвол судьбы. А в результате сентябрьского наступления в 2022 году украинская армия пополнилась большим количеством 120-мм самоходными минометами "Нона-СПК", брошенных россиянами под Изюмом Харьковской области.

Трофейная САУ "Нона-СВК". Фото: Telegram/bochkala_war

Примечательно, что с февраля этого года украинские Силы обороны применяют в трофейной "Ноне" американские 120-мм мины M1101.

Тактико-технические характеристики:

Длина — 7730 мм

Ширина — 2900 мм

Высота — 3075 мм

САУ "Хоста"

Российская 120-мм самоходная артиллерийская установка САУ 2С34 "Хоста".

САУ предназначена для уничтожения живой силы противника, его артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронетехники, пунктов управления. Максимальная дальность огневого поражения объекта достигает у САУ до 14 км.

САУ "Хоста" на базе хранения. Фото: wikimedia

Боевая машина была взята на вооружении российской армии в 2008 году.

Стоит отметить, что с 2003 года было произведено несколько десятков единиц.

САУ "Хоста" разработана в Перми и является глубокой модернизацией САУ 2С1 "Гвоздика".

Во время широкомасштабного российского вторжения первая машина этого типа была захвачена в качестве трофея подразделениями Вооруженных Сил Украины 14 марта 2022 года. А вторую — уже 2 апреля 2022 года в Черниговской области.

Тактико-технические характеристики: