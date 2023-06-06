В Кривом Роге из-за подрыва Каховской ГЭС ожидаются проблемы с водой, — Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Фото из открытых источников

В Кривом Роге собралось экстренное совещание, которое решает вопрос водоснабжения города. Кривой Рог зависел от Каховского водохранилища, которое после подрыва россиянами Каховской ГЭС стремительно мелеет.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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В Кривом Роге местные власти собрались на экстренное совещание.

Причиной является водоснабжения города, которое происходит из резервуара Каховского водохранилища, сегодня ночью разрушенного российскими оккупантами.

Ситуация сложная

Сейчас руководство города решает вопрос водоснабжения в условиях, сложившихся после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и постепенного обмеления Каховского водохранилища.

"Ситуация очень сложная", — признал Александр Вилкул.

Вилкул о ситуации с водой в Кривом Роге

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.