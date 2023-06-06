В Новой Каховке затопило центр города

Затопленный после подрыва Каховской ГЭС город. Фото: росСМИ

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника подорванной россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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После взрыва на Каховской ГЭС, разрушившего здание электростанции, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка.

По информации Владимира Коваленко, в Новой Каховке подтоплены кафе и детские площадки.

Вода дошла до зоопарка "Сказочная дубрава", летнего театра и памятника Шевченко.

Фото из затопленного города

В сети появились фотографии из затопленной Новой Каховки.

На фотографиях видно, что водой накрыло центральную часть оккупированного российскими войсками города.

Затопленная Новая Каховка

Фото: росСМИ

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

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