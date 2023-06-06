В Новой Каховке затопило центр города
Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника подорванной россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.
Затопление Новой Каховки
После взрыва на Каховской ГЭС, разрушившего здание электростанции, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка.
По информации Владимира Коваленко, в Новой Каховке подтоплены кафе и детские площадки.
Вода дошла до зоопарка "Сказочная дубрава", летнего театра и памятника Шевченко.
Фото из затопленного города
В сети появились фотографии из затопленной Новой Каховки.
На фотографиях видно, что водой накрыло центральную часть оккупированного российскими войсками города.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.
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