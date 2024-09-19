Удар по складам в Торопце 18 сентября — Юсов прокомментировал обстрелы

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 18 сентября, в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов, находящихся в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в комментарии Новини.LIVE.

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"Вчера весь мир и украинцы наслаждались этими прекрасными кадрами: горело, взрывалось и грохотало знатно", — сказал Юсов.

Он добавил, что подробностей рассказывать в разведке не будут, но Юсов убежден, что такого "искусства" на территории государства-агрессора будет становиться все больше и больше.

Что предшествовало

Отметим, что 18 сентября в результате попадания беспилотников по арсеналу и детонации боеприпасов было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8. Кроме того, взрыв в Торопце был такой мощности, что его зафиксировали даже на спутниковых метеокартах.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России. Благодаря успешной атаке на арсенале уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", КАБы, а также другие артиллерийские припасы.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что уничтожение российского арсенала может оказать значительное влияние на дальнейшие действия российской группировки "Север" и на боевые действия в Курской области. Склад содержал такое количество боеприпасов, что запасов хватило бы на полтора года.