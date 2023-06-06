Украинские партизаны узнали, кто подорвал Каховскую ГЭС

Место подрыва Каховской ГЭС. Фото: скриншот

Украинское партизанское движение АТЕШ выяснило, какие именно российские подразделения подорвали Каховскую ГЭС. Партизаны готовы к мести оккупантам.

Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.

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Партизанское движение АТЕШ заявило, что получило информацию о людях, которые уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию.

По информации украинских партизан, это сделал первый батальон 205-й мотострелковой бригады РФ.

Эта бригада до войны базировалась в городе Буденновске Ставропольского края России.

"Мы уже разослали ориентиры руководства бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!" — отметили в АТЕШ.

Кто взорвал Каховскую ГЭС

Что известно о российских преступниках

Подразделения 205 мотострелковой бригады были замечены в Херсонской области еще в прошлом году.

Они были укомплектованы, в частности, мобилизованными в ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

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