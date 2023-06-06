Украинские партизаны узнали, кто подорвал Каховскую ГЭС
Украинское партизанское движение АТЕШ выяснило, какие именно российские подразделения подорвали Каховскую ГЭС. Партизаны готовы к мести оккупантам.
Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.
Кто совершил подрыв Каховской ГЭС
Партизанское движение АТЕШ заявило, что получило информацию о людях, которые уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию.
По информации украинских партизан, это сделал первый батальон 205-й мотострелковой бригады РФ.
Эта бригада до войны базировалась в городе Буденновске Ставропольского края России.
"Мы уже разослали ориентиры руководства бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!" — отметили в АТЕШ.
Что известно о российских преступниках
Подразделения 205 мотострелковой бригады были замечены в Херсонской области еще в прошлом году.
Они были укомплектованы, в частности, мобилизованными в ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.
В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.
Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.
В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.