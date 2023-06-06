Укрзализныця запускает бесплатный эвакуационный поезд из Херсона

Поезд в Херсон после деоккупации. Фото из соцсетей

Укразализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Эвакуация из Херсона

К эвакуации жителей Херсона и других правобережных населенных пунктов Херсонской области, под угрозой затопления из-за подрыва Каховской ГЭС, подключилась Укрзализныця.

Компания организует эвакуационный поезд из Херсона.

Детали эвакуации

По предварительным данным, поезд отправится из Херсона в 12:00.

Проезд в эвакуационном поезде будет бесплатным.

При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные поезда, заверили в Укрзализныце.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.