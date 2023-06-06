Укрзализныця запускает бесплатный эвакуационный поезд из Херсона
Укразализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Эвакуация из Херсона
К эвакуации жителей Херсона и других правобережных населенных пунктов Херсонской области, под угрозой затопления из-за подрыва Каховской ГЭС, подключилась Укрзализныця.
Компания организует эвакуационный поезд из Херсона.
Детали эвакуации
По предварительным данным, поезд отправится из Херсона в 12:00.
Проезд в эвакуационном поезде будет бесплатным.
При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные поезда, заверили в Укрзализныце.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.
В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.
Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.
В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.