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Укрзализныця запускает бесплатный эвакуационный поезд из Херсона

6 июня 2023 10:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Укрзализныця запускает бесплатный эвакуационный поезд из Херсона
Поезд в Херсон после деоккупации. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Укразализныця объявила о бесплатном эвакуационном поезде из Херсона. Им из города будут вывозить жителей районов, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Эвакуация из Херсона

К эвакуации жителей Херсона и других правобережных населенных пунктов Херсонской области, под угрозой затопления из-за подрыва Каховской ГЭС, подключилась Укрзализныця.

Компания организует эвакуационный поезд из Херсона.

Детали эвакуации

По предварительным данным, поезд отправится из Херсона в 12:00.

Проезд в эвакуационном поезде будет бесплатным.

При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные поезда, заверили в Укрзализныце.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.

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