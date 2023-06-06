Укрзалізниця запускає безкоштовний евакуаційний поїзд з Херсона
Укразалізниця оголосила про безкоштовний евакуаційний поїзд із Херсона. Ним з міста вивозитимуть мешканців районів, які будуть підтоплені після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Евакуація з Херсона
До евакуації мешканців Херсона та інших правобережних населених пунктів Херсонської області, які перебувають під загрозою затоплення через підрив Каховської ГЕС, підключилася Укрзалізниця.
Компанія організовує евакуаційний поїзд з Херсона.
Деталі евакуації
За попередніми даними, поїзд вирушить з Херсона о 12:00.
Проїзд у евакуаційному поїзді буде безкоштовний.
За потреби будуть організовані додаткові евакуаційні поїзди, запевнили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.
У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.