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Потери России на 26 июня: статистика Генштаба

26 июня 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 26 июня: статистика Генштаба
Украинский военный на боевой позиции. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 26 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны ориентировочно 950 российских захватчиков.

Кроме того, россияне потеряли один танк, 14 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и 10 беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 225 580 (+950) человек ликвидировано;
  • танков — 4 031 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 820 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 055 (+21) ед.;
  • РСЗО — 624 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 385 (+0) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 308 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 482 (+10) ед.;
  • крылатых ракет — 1259 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 751 (+16) ед.;
  • специальной техники — 557 (+5) ед.
Утраты российской армии на 26 июня 2023 года
Потери российской армии на 26 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что самое большое количество российских оккупантов за сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков. 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных. 10 числа украинские защитники ликвидировали 1010 оккупантов. На следующий день, 11 марта, суточные потери армии РФ составляли 1090 ликвидированных военных.

15 марта Силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 1040 российских захватчиков.

А в течение текущего месяца такие человеческие потери российской армии были зафиксированы только раз — 8 июня и 19 июня.

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