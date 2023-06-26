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Втрати Росії на 26 червня: статистика Генштабу

26 червня 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 26 червня: статистика Генштабу
Український військовий на бойовій позиції. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже тисячу осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 23 червня українські захисники знищили на фронтах війни орієнтовно 950 російських загарбників. 

Крім того, росіяни втратили один танк, 14 бронемашин, 21 артилерійську систему і 10 безпілотників.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 225 580 (+950) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 031 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 820 (+14) од.;
  • артилерійських систем — 4 055 (+21) од.;
  • РСЗВ — 624 (+0) од.;
  • засобів ППО — 385 (+0) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 308 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 482 (+10) од.;
  • крилатих ракет — 1 259 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 751 (+16) од.;
  • спеціальної техніки — 557 (+5) од.
Втрати російської армії на 26 червня 2023 року
Втрати російської армії на 26 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії РФ становили аж 1090 ліквідованих військових.

15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.

А протягом поточного місяця такі людські втрати російської армії були зафіксовані лише раз — 8 червня та 19 червня.

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