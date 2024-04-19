Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из-под завалов в Днепре извлекли тело еще одного человека arrow

Из-под завалов в Днепре извлекли тело еще одного человека

19 апреля 2024 16:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из-под завалов в Днепре извлекли тело еще одного человека
Разбор завалов в Днепре. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спасатели достали из-под завалов в Днепре тело еще одной женщины. Известно, что в целом по области семеро погибших в результате российского обстрела в пятницу, 19 апреля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Жертвы российского обстрела Днепра

Лысак рассказал, что спасатели ищут еще одного человека под завалами.

"Теперь, по уточненной информации, всего по области — семеро погибших. И 35 пострадавших", — добавил он.

null
Пост Лысака. Фото: скриншот

В ГСЧС добавили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Что известно об обстреле Днепра

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого были люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.

Всего этой ночью захватчики выпустили по Украине 36 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 29 из них.

Из-за российского террора в городе 20 апреля объявили днем траура.

война
смерть
украинцы
убийство
Днепр
Украина
обстрелы
оккупанты
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость