Из-под завалов в Днепре извлекли тело еще одного человека

Разбор завалов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов в Днепре тело еще одной женщины. Известно, что в целом по области семеро погибших в результате российского обстрела в пятницу, 19 апреля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что спасатели ищут еще одного человека под завалами.

"Теперь, по уточненной информации, всего по области — семеро погибших. И 35 пострадавших", — добавил он.

Пост Лысака. Фото: скриншот

В ГСЧС добавили, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Что известно об обстреле Днепра

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого были люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.

Всего этой ночью захватчики выпустили по Украине 36 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 29 из них.

Из-за российского террора в городе 20 апреля объявили днем траура.