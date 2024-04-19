З-під завалів у Дніпрі дістали тіло ще однієї людини

Розбір завалів у Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів у Дніпрі тіло ще однієї жінки. Наразі відомо, що загалом по області семеро загиблих внаслідок російського обстрілу в п'ятницю, 19 квітня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак розповів, що наразі рятувальники шукають ще одну людину під завалами.

"Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області — семеро загиблих. Й 35 постраждалих", — додав він.

Допис Лисака. Фото: скриншот

У ДСНС додали, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого були люди.

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником.

Загалом, цієї ночі загарбники випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них.

Через російський терор в місті 20 квітня оголосили днем жалоби.