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З-під завалів у Дніпрі дістали тіло ще однієї людини

19 квітня 2024 16:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З-під завалів у Дніпрі дістали тіло ще однієї людини
Розбір завалів у Дніпрі. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рятувальники дістали з-під завалів у Дніпрі тіло ще однієї жінки. Наразі відомо, що загалом по області семеро загиблих внаслідок російського обстрілу в п'ятницю, 19 квітня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак розповів, що наразі рятувальники шукають ще одну людину під завалами. 

"Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області — семеро загиблих. Й 35 постраждалих", — додав він.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

У ДСНС додали, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого були люди. 

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником. 

Загалом, цієї ночі загарбники випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них. 

Через російський терор в місті 20 квітня оголосили днем жалоби

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