ВСУ за сутки уничтожили два десятка артсистем РФ и более 30 дронов, — Генштаб

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и особенно артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

За 24 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, восемь бронемашин, 20 артиллерийских систем и 36 беспилотников разных типов.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 205 260 (+500) человек ликвидировано;

танков — 3 795 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 7 432 (+8) ед.;

артиллерийских систем — 3 359 (+20) ед.;

РСЗО — 570 (+0) ед.;

средств ПВО — 327 (+0) ед.;

самолетов — 309 (+0) ед.;

вертолетов — 296 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 907 (+36) ед.;

крылатых ракет — 1015 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 148 (+2) ед.;

специальной техники — 444 (+4) ед.

Потери российской армии на 25 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в мае было зафиксировано большое количество успешно уничтоженных артиллерийских систем российской армии.

Так, 10 мая ВСУ вывели из строя 14 артсистем российских оккупантов.

11 мая были уничтожены 15 артиллерийских систем оккупационной армии.

13 мая Силы обороны ликвидировали 21 единицу артиллерийских систем РФ.

14 мая украинская армия также уничтожила 21 артсистему российских оккупантов.

17 мая украинские защитники за сутки ликвидировали 32 российских артиллерийских системы.

А 22 мая было уничтожено 40 артсистем вражеской армии, что является рекордом за все время полномасштабной войны.