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Будівлі Каховської ГЕС майже повністю затопило

6 червня 2023 11:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Будівлі Каховської ГЕС майже повністю затопило
Каховська ГЕС пішла під воду. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Майже усі будівлі підірваної російськими окупантами Каховської ГЕС опинилися під водою. Вода з Каховського водосховища продовжує прибувати.

Відео з місця підриву з’явилося у мережі.

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Вода з Каховського водосховища продовжує прибувати на територію, розташовану нижче підірваної росіянами Каховської ГЕС за течією Дніпра.

На цій території затоплюються населені пункти та інші об’єкти на узбережжі.

Каховська ГЕС зникла

В мережі з’явилося відео, зроблене невідомим очевидцем.

На відеозаписі можна помітити, що будівлі Каховської ГЕС майже повністю опинилися під водою.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.

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