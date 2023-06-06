Строения Каховской ГЭС почти полностью затопило

Каховская ГЭС ушла под воду. Фото: скриншот

Почти все строения взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС оказались под водой. Вода из Каховского водохранилища продолжает прибывать.

Видео с места взрыва появилось в сети.

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Затопление Херсона

Вода из Каховского водохранилища продолжает прибывать на территорию, расположенную ниже взорванной россиянами Каховской ГЭС по течению Днепра.

На этой территории затопляются населённые пункты и другие объекты на побережье.

Каховская ГЭС исчезла

В сети появилось видео, сделанное неизвестным очевидцем.

На видеозаписи можно заметить, что постройки Каховской ГЭС почти полностью оказались под водой.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

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