Строения Каховской ГЭС почти полностью затопило
Почти все строения взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС оказались под водой. Вода из Каховского водохранилища продолжает прибывать.
Видео с места взрыва появилось в сети.
Затопление Херсона
Вода из Каховского водохранилища продолжает прибывать на территорию, расположенную ниже взорванной россиянами Каховской ГЭС по течению Днепра.
На этой территории затопляются населённые пункты и другие объекты на побережье.
Каховская ГЭС исчезла
В сети появилось видео, сделанное неизвестным очевидцем.
На видеозаписи можно заметить, что постройки Каховской ГЭС почти полностью оказались под водой.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.
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