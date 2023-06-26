Куля в лоб так куля в лоб: російський генерал вимагає, щоб Пригожин застрелився

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Член комітету з оборони Держдуми РФ генерал-лейтенант Андрій Гурулєв закликав Євгена Пригожина негайно застрелитися, "бо іншого варіанта для зрадників немає".

Про це Гурулєв заявив в ефірі у пропагандиста Володимира Соловйова.

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Гурулєв назвав бунт Пригожина "плівком в обличчя" і додав, що в Росії зараз потрібно бути готовими до всього.

Також він порадив Євгену Пригожину і командиру "Вагнера" Дмитру Уткіну, який очолював колону ЧВК, що рухалася на Москву, застрелитися самостійно, поки їх не наздогнала караюча рука самого Гурулєва.

"Що би хто не казав, які б байки не розповідав: тільки куля в лоб — єдиний порятунок і для Пригожина, і для Уткіна. Причому вони мене знають, вони знають, що я відповідаю за кожне своє слово", — пригрозив Гурулєв.

Новини.LIVE нагадують, що ми теж добре знаємо депутата Гурулєва — це саме той генерал, який на повному серйозі закликав бомбардувати російське Шебекіно, а також вимагав від російських учених негайно створити біологічну зброю "проти англосаксів".

Застрелитися чи повіситися?

Також смерті для Пригожина бажає міжнародний терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

"Повісити "Повара" за заколот та вбивство наших офицерів — просто необхідно для збереження Росії як держави", — наполягає він.

Скриншот: t.me/strelkovii

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, Євген Пригожин захопив Ростов-на-Дону і висунув колону своїх найманців на Москву. Проте вже надвечір Пригожин розгорнув своє угруповання назад, нібито домовившись із Кремлем про відставку міністра оборони РФ Сергія Шойгу та закриття кримінальної справи про спробу збройного перевороту.

Передбачається, що тепер Євген Пригожин має вирушити до Білорусі, проте з вечора 24 червня він не виходить на зв'язок. Його місцезнаходження наразі досі невідоме.