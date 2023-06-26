Пуля в лоб так пуля в лоб: российский генерал требует, чтобы Пригожин застрелился

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Член комитета по обороне Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал Евгения Пригожина немедленно застрелиться, "потому что другого варианта для предателей нет".

Об этом Гурулев заявил в эфире у пропагандиста Владимира Соловьева.

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Гурулев назвал бунт Пригожина "плевком в лицо" и добавил, что в России сейчас нужно быть готовыми ко всему.

Также он посоветовал Евгению Пригожину и командиру "Вагнера" Дмитрию Уткину, возглавлявшему колонну ЧВК, двигавшуюся на Москву, застрелиться самостоятельно, пока их не настигла карающая рука самого Гурулева.

"Что бы так кто ни говорил, какие бы басни ни рассказывал: только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина, и для Уткина. Причем они меня знают, они знают, что я отвечаю за каждое свое слово", — пригрозил Гурулев.

Новини.LIVE напоминают, что мы тоже хорошо знаем депутата Гурулева — этот тот самый генерал, который на полном серьезе призвал бомбить российское Шебекино, а также потребовал от российских ученых создать немедленно создать биологическое оружие "против англосаксов".

Застрелиться или повеситься?

Также смерти Пригожину желает международный террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

"Повесить "Повара" за мятеж и убийство наших офицеров — просто необходимо для сохранения России как государства", — настаивает он.

Скриншот: t.me/strelkovii

Напомним, в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин захватил Ростов-на-Дону и выдвинул колонну своих наемников на Москву. Однако уже к вечеру Пригожин развернул свою группировку назад, якобы договорившись с Кремлем об отставке министра обороны РФ Сергея Шойгу и закрытии уголовного дела о попытке вооруженного переворота.

Предполагается, что теперь Евгений Пригожин должен отправиться в Беларусь, однако с вечера 24 июня он не выходит на связь. Его местонахождение на данный момент до сих пор неизвестно.