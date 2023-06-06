Подрыв Каховской ГЭС окончательно "снял маски" из Кремля, — Данилов
Взорвав Каховскую ГЭС, российские оккупанты перестали скрывать настоящую цель войны в Украине. А ею является полное уничтожение Украины и украинцев.
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов написал в Twitter.
Новый этап войны
Алексей Данилов назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС принципиально новым этапом российской агрессии против Украины.
"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочих сугубо пропагандистских и лживых тезисов", — подчеркнул секретарь СНБО.
Истинная цель России
По словам Данилова, Российская Федерация перестала скрывать настоящие цели войны в Украине за "фиговыми листьями".
Настоящая же цель страны-агрессора — это уничтожение Украины и украинцев, полная ликвидация экономики и всех структур жизнеобеспечения населения на территории Украины.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
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