Подрыв Каховской ГЭС окончательно "снял маски" из Кремля, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Взорвав Каховскую ГЭС, российские оккупанты перестали скрывать настоящую цель войны в Украине. А ею является полное уничтожение Украины и украинцев.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов написал в Twitter.

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Новый этап войны

Алексей Данилов назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС принципиально новым этапом российской агрессии против Украины.

"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочих сугубо пропагандистских и лживых тезисов", — подчеркнул секретарь СНБО.

Истинная цель России

По словам Данилова, Российская Федерация перестала скрывать настоящие цели войны в Украине за "фиговыми листьями".

Настоящая же цель страны-агрессора — это уничтожение Украины и украинцев, полная ликвидация экономики и всех структур жизнеобеспечения населения на территории Украины.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.

Город-спутник ГЭС Новая Каховка уже затоплен. Вода накрыла центральную часть, затопило зоопарк, детские площадки, летний театр.