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Стало известно сколько стоит один выстрел GLSDB

3 июля 2023 12:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Стало известно сколько стоит один выстрел GLSDB
Бомба малого диаметра наземного пуска GLSDB. Фото: Militarnyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Управляемая авиамбомба GLSDB является одним из самых дешевых и выгодных средств обстрела российских военных объектов в глубоком тылу. Цена одной бомбы не превышает 40 тысяч долларов.

Об этом сообщают сайты Army Technology и Boeing.

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Что такое GLSDB

Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB появилась на свет как продукт утилизации кассетных боеприпасов ракет М26.

После утилизации этого запрещенного конвенциями вооружения оставались ракетные двигатели. Эти двигатели были решены использовать для запуска крылатых авиационных бомб GBU-39.

Первые испытания нового вида оружия производители, американская корпорация Boeing и шведская компания Saab провели в 2015 году.

Цена крылатой авиабомбы

Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB является одним из самых дешевых боеприпасов, позволяющих попадать в цели на расстоянии более 100 километров от места запуска.

Цена одной такой крылатой авиабомбы колеблется в пределах 40 тысяч долларов.

Кроме того, GLSDB можно запускать из таких ракетных систем, как M270 и HIMARS.

Впрочем, существуют и специальные пусковые системы, которые также значительно дешевле, чем те же HIMARS.

Все это делает эту авиабомбу одним из наиболее выгодных боеприпасов для поражения российских военных объектов в глубоком тылу.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит один выстрел:

  • системы противовоздушной обороны Patriot;
  • ракетной системы залпового огня HIMARS;
  • противоракетного комплекса IRIS-T;
  • зенитного ракетного комплекса NASAMS;
  • крылатой ракеты Storm Shadow;
  • баллистической ракеты ATACMS.

Напомним, что о предоставлении Украине бомб GLSDB Соединенные Штаты Америки заявили в феврале 2023 года.

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