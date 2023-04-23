Интересные факты о трофейных российских пушках, находящихся на вооружении Вооруженных Сил Украины

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники. Российская гаубица "Мста-Б. Фото: росСМИ

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам бить захватчиков их же оружием.

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"Мста-Б"

Советская российская 152-мм прицепная гаубица корпусной артиллерии "Мста-Б".

Главной идеей и задачей при создании гаубицы было изобрести эффективное изделие для уничтожения тактических средств ядерного нападения противника. Кроме того, пушка предназначалась для ликвидации артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, разрушения фортификационных оборонительных сооружений, уничтожения живой силы противника, его огневых средств, пунктов управления, средств ПВО.

Батарея гаубиц "Мста-Б" на учениях. Фото: Wikimedia commons

Работы по созданию "Мста-Б" начались в 1976 году. Основное внимание уделялось обеспечению высоких показателей кучности стрельбы пушки за счет конструктивных мер.

Через десять лет после проведения всех возможных испытаний гаубица "Мста-Б" была взята на вооружение Сухопутных войск Советской армии, а в следующем году началось ее серийное производство и снабжение военными округами Советских республик с Украиной включительно.

При создании гаубицы в ней появился трехкамерный дульный тормоз, двухскоростные механизмы наведения, механизм зарядки с бросковым пружинным усилителем снарядов, автоматическое отключение подрессоривания колес при разведении станин.

Орудие выпускалось в двух модификациях и всего было изготовлено более 1200 штук этих изделий.

Батарея российских гаубиц "Мста-Б" на учениях. Фото: Wikimedia commons

Следует отметить, что для обеспечения эффективности ведения огня артиллерийскими дивизионами, вооруженными гаубицами "Мста-Б", были разработаны передвижные механизированные автоматизированные комплексы управления "Фальцет" и "Капустник".

Примечательно, что стрельба из гаубицы ведется 152-мм выстрелами раздельной зарядки, как во многих других орудиях, находившихся тогда на вооружении Советской армии.

Всего к пушке "Мста-Б" производилось около десятка различных по назначению типов снарядов.

Во время российского вторжения в Донбасс гаубицы "Мста-Б" активно использовались обеими сторонами конфликта.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину немало российских гаубиц "Мста-Б" были уничтожены ВСУ, а несколько десятков захвачены в качестве трофеев.

Тактико-технические характеристики:

Длина — 12700 мм

Ширина — 2500 мм

Высота — до 2950 мм

Вес — 7 т

Калибр — 152 мм

Расчет — 8 человек

Эффективная дальность огня — от 6400 до 24700 м

Максимальная дальность огня — 28900 м

Д-30

Советская российская полковая прицепная 122-мм гаубица Д-30.

Эта пушка была создана в конце 50-х годов прошлого столетия и взята на вооружение армии СССР в 1963 году.

Д-30 входит в число самых массовых артсистем послевоенного периода, ведь к 2013 году их было выпущено около 3600 единиц, и находится на вооружении 35 стран мира. В народе эта гаубица получила прозвище "Жаба".

Гаубица Д-30 снимается с продолжительного хранения. Фото: Wikipedia commons

Орудие предназначено для подавления живой силы противника и его огневых средств в окопах, блиндажах, землянках, разрушении ДЗОТов и других огневых сооружений полевого типа.

Кроме того, пушка используется для создания проходов в минных полях и проводных заграждениях противника, борьбы с его артиллерией и бронетехникой с танками включительно.

Интересно, что при созданных Д-30 советскими конструкторами были использованы наработки немецких специалистов времен Второй мировой войны.

В гаубице, которая выпускалась в четырех модификациях, применена раздельно-гильзовая зарядка. Для орудия было создано восемь типов боеприпасов. При этом осколочно-фугасные снаряды в зависимости от установки взрывателя обладают разным действием снаряда: осколочное, фугасное или фугасное с задержкой подрыва.

Пушка имеет боевую скорость огня 5-6 выстрелов в минуту, а максимальную — 10-12.

Россияне активно использовали гаубицы Д-30 в ходе боев на Востоке Украины с 2014 года, а также продолжают это делать после своего полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Кроме того, российские оккупанты активно учат на полигонах пользоваться Д-30 свой мобилизованный контингент перед отправкой на фронт в Украину.

По данным из открытых источников, по состоянию на осень 2022 года ВСУ "позаимствовали" у россиян в пользование около трех десятков Д-30.

Тактико-технические характеристики: