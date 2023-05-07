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Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. РСЗО

7 мая 2023 08:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Трофейные РСЗО, захваченные у россиян бойцам ВСУ
Батарея "Градов" совершает ракетный залп. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники.

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

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Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам бить захватчиков их же оружием.

Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными силами Украины на поле боя против армии Российской Федерации.

Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике. Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины, бронеавтомобили, артиллерийские установки. Сегодня поговорим о реактивных системах залпового огня.

"Град"

Советская российская 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Пусковая установка выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375.

РСЗО Град
РСЗО БМ-21 "Град" на "параде" оккупантов в Донецке. Фото: Andrew Butko/Wikimedia commons

Установка "Град" является самой массовой машиной данного класса — за десятилетия в мире произведено более 8,5 тысяч единиц этого оружия. Она предназначена для всеобщей огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, любой техники противника, укреплений, постановки минных полей, дымовых завес, создания радиопомех, очагов возгорания, освещения поля боя, ведения агитации.

Разработка РСЗО началась в конце мая 1960 года, а первые испытания прошли через полтора года — в конце 1961-го. Между тем, реактивная система была взята на вооружение армии СССР только 28 марта 1963 года.

Первое боевое крещение "Града" произошло в боях с китайцами за Доманский остров в марте 1969 года. А начиная с 1970-х, "Грады" участвовали почти во всех локальных вооруженных конфликтах в мире в разных климатических зонах планеты.

Система "Град" состоит из пусковой установки, 122-мм неуправляемых реактивных снарядов не менее 20 видов, системы управления огнем и транспортно-зарядной машины.

Пусковая установка состоит из так называемого пакета 40 направляющих труб, установленных на основание. Это основание может вращаться, что позволяет наводить ракеты в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Максимальная дальность полета ракеты БМ-21 достигает 42 км.

Примечательно, что реактивная система насчитывает около полутора десятков модификаций. Только в Китае насчитывается 9 модификаций "Града".

Стоит отметить, что, кроме привычного "Урала", установка монтировалась на шасси Татра, КамАЗ и Isuzu.

Производство этих боевых машин налажено в Египте, Ираке, Китае, ЮАР, Румынии, Иране. В результате "Град" стоит на вооружении армий более 30 стран мира.

град
Колонна РСЗО "Град" на шасси автомобиля Камаз во время полномасштабного вторжения РФ. Фото: Wikimedia commons

По состоянию на 2012 год, Украина имела на вооружении 315 единиц "Градов".

С начала российского вторжения в Украину весной 2014 года обе стороны военного конфликта активно использовали "Грады" в боях. В частности, первый случай использования БМ-21 со стороны россиян против украинцев зафиксирован в Донецкой области 13 июня 2014 года в 8:20. Тогда российские террористы обстреляли блокпост 93-й механизированной бригады на въезде в город Доброполье.

В результате огневого ответа террористы попытались скрыться, оставив боевую машину. В нем украинские военные обнаружили таблицы для стрельбы из РСЗО, на которой указан номер воинской части 27777 с местом дислокации в Чечне.

В дальнейшем российские террористы неоднократно обстреливали "Градов" населенные пункты и невоенные объекты Украины.

 

Тактико-технические характеристики:

  • Калибр — 122 мм
  • Вес — 15,4 т
  • Длина — 7350 мм
  • Ширина — 2400 мм
  • Высота — 3090 мм
  • Расчет — 3 человека
  • Скорость — до 75 км/ч

"Торнадо-Г"

Российская реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" является модернизированной версией советской РСЗО БМ-21 "Град".

При чем модернизация "Града" была проведена глубокая, поскольку "Торнадо-Г" предназначен заменить своего прародителя.

РСЗО Торнадо-Г
РСЗО "Торнадо-Г" в музее военной техники в России. Фото: Wikipedia commons

Модернизация началась в 90-х годах прошлого века, а только в 2013 году обновленная установка была официально взята на вооружение российской армии.

В частности, "Торнадо" имеет большую степень автоматизации, что уменьшает время, необходимое для развертывания и подготовки системы к огню.

Кроме того, у "Торнадо" автоматизирована система наведения и прицеливания.

Также в обновленной установке уменьшено с трех до двух человек количество обслуживания и сокращено время развертывания на позиции и ведения огня без топогеодезической подготовки.

При этом, что характерно, направляющий пакет можно наводить без выхода обслуги из кабины.

К тому же боевые возможности "Торнадо" были расширены благодаря новым кассетным снарядам с самоприцеливающимися кумулятивными боевыми элементами. Это позволяет поражать бронетехнику с бронированием толщиной 100 мм.

Стоит отметить, что в номенклатуру боеприпасов "Торнадо" входят и новые заряды с увеличенным расстоянием и мощностью боевых частей. Это позволяет вести огонь по целям, находящимся на расстоянии до 100 км от точки запуска ракеты.

В боевых условиях страна-агрессор опробовала свою новую установку на территории Украины с началом своего вторжения в 2014 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2024 года первые РСЗО "Торнадо-Г" были замечены в середине марта 2022 года в пригородах Киева, а затем в первой половине апреля 2022 года появились фото и видео падения их кассетных реактивных снарядов на парашютах. Позднее выяснилось, что эти боеприпасы были выпущены из РСЗО "Торнадо-Г".

Торнадо Г
РСЗО "Торнадо-Г" в Киевской области. Фото: НГУ

Также российские оккупанты перебрасывали "Торнадо-Г" на временно захваченный ими остров Змеиный. Однако во время "срочного" побега 30 июня 2022 года на причале была оставлена одна установка, обставленная другой техникой, бочками с горючим и ящиками с боеприпасами. В результате украинский Bayraktar одним ударом уничтожил несколько грузовиков врага и тот же "Торнадо-Г" с боекомплектом.

Позже в ходе Херсонского и Харьковского контрнаступлений ВСУ эти установки неоднократно становились трофеями ВСУ.

По подтвержденным данным, только по состоянию на сентябрь прошлого года в составе украинских Сил сопротивления на вооружении насчитывалось по меньшей мере три исправных РСЗО "Торнадо-Г".

Тактико-технические характеристики:

  • Калибр — 122 мм
  • Вес — 14 т
  • Длина — 7350 мм
  • Ширина — 2040 мм
  • Высота — 3000 мм
  • Расчет — 2 человека
  • Скорость — до 85 км/ч

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