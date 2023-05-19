Трофейные средства разведки и РЭБ, захватившие у россиян бойцы ВСУ

Российская радиолокационная станция "Красуха-4". Фото: РосСМИ

Россияне стали главными "донорами" в поставке украинским Силам обороны вооружения и техники

В начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные Силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами.

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Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Новини.LIVE уже писало об образцах украинского и западного оружия, используемого Вооруженными Силами Украины на поле боя против армии российской федерации.

Теперь речь пойдет о "российском ленд-лизе" — трофейной технике.

Ранее уже придавалось описание танков, БМП, машины управления, машины разведки, санитарно-десантные машины, бронеавтомобили, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня. Сегодня поговорим о радиолокационных системах электронной борьбы и разведки.

"Фара"

Российская портативная разведывательная радиолокационная станция непрерывного излучения "Фара".

РЛС "Фара" на оружейной выставке. Фото: Wikimedia commons

Комплекс предназначен для наблюдения за местностью, разведки и идентификации целей, а также для наведения на выявленные цели различных типов средств поражения в том числе в условиях отсутствия оптической видимости.

Разработчиком и производителем является известный российский концерн Алмаз-Антей, производивший ЗРК "Бук".

РЛС производится в трех вариантах. Станция впервые была представлена на обзор общественности на международной авиакосмической выставке в 2011 году.

В состав РЛС входят компас, поляризатор и крепеж для установки антенны на оружии.

Интересно, что станция может обнаруживать присутствие человека на расстоянии 2 км, а танка — до 4 км.

Тактико-технические характеристики:

Мощность потребления — 12 Вт.

Время непрерывной работы — 6 час.

Масса — 16.5 кг

"Красуха-4"

Российская система постановки препятствий и противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации, а также подавление спутниковой разведки 1РЛ257 "Красуха-4".

Работы по созданию станции начались еще в 1994 году, а серийное производство система увидела только в 2011-м.

РЛС "Красуха" в работе. Фото: Wikimedia commons

Тактико-технические характеристики РЛС засекречены россиянами. Однако из открытых источников известно, что комплекс выполнен на цифровой основе и действует на расстоянии до 300 км.

В состав РЭБ входит две автомашины со специальным оборудованием, установленным на шасси грузовика КамАЗ.

"Красуха-4". Фото: Kitaev Aleksey

Впервые комплекс "Красуха" был замечен на территории Украины в июле 2014 года в Донецке. В частности, россияне разместили его на территории Донецкого национального технического университета. Тогда же представители миссии ОБСЕ сообщили о том, что их беспилотник испытал серьезные радиоэлектронные помехи во время полета над населенным пунктом Чермалык.

В дальнейшем комплексы радиоэлектронной борьбы россиян начали массово выявлять по всей оккупированной россиянами части Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года первую "Красуху" подразделения украинских Сил обороны взяли "в плен" 22 марта на территории Киевской области.

"Зоопарк"

Российский радиолокационный комплекс разведки и контроля огня "Зоопарк-1М".

Комплекс предназначен для борьбы со ствольной артиллерией и ракетными комплексами противника. Это достигается путём обнаружения огневых позиций при ведении стрельбы минами, снарядами, ракетами. Система также может наводить на целые российские артиллерийские системы "Мста-С" РСЗО "Смерч", ОТРК "Точка-У" и другие.

РЛС "Зоопарк" на российской выставке. Фото: Wikimedia commons

Впервые станция была продемонстрирована общественности на международной авиакосмической выставке в 2013 году.

В состав разведывательного комплекса входят РЛС разведки позиций ракет и артиллерии, автомашина технического обслуживания и резервная электростанция.

Примечательно, что погрешность обнаружения РЛС координат огневой позиции артиллерии противника составляет до 40 м, огневой позиции РВСВ — до 55 м, а стартовой позиции тактических ракет — до 95 м.

РЛС "Зоопарк". Фото: Wikimedia commons

Комплекс разворачивается в боевое положение за 5 минут и способен непрерывно работать до 8 часов.

После полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года во второй половине марта подразделения Вооруженных сил Украины захватили почти невредимую российскую РЛС 1Л261 комплекса "Зоопарк-1М" российских оккупантов.

А 19 августа 2022 года украинские артиллеристы высокоточным огнем уничтожили российскую РЛС "Зоопарк" и стоящий рядом грузовик.

Между тем уже 9 сентября 2022 года во время освобождения Харьковщины под Изюмом украинские Силы обороны захватили еще одну такую же невредимую РЛС.

Тактико-технические характеристики: