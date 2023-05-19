Трофейні засоби розвідки та РЕБ, які захопили у росіян бійці ЗСУ

Російська радіолокаційна станція "Красуха-4". Фото: РосЗМІ

Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння та техніки

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні Сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками.

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Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.

Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними Силами України на полі бою проти армії російської федерації.

Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку.

Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління, машини розвідки, санітарно-десантні машини, бронеавтомобілі, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню. Сьогодні поведемо мову про радіолокаційні системи електронної боротьби та розвідки.

"Фара"

Російська портативна розвідувальна радіолокаційна станція безперервного випромінювання "Фара".

РЛС "Фара" на виставці зброї. Фото: Wikimedia commons

Комплекс призначений для спостереження за місцевістю, розвідки та ідентифікації цілей, а також — для наведення на виявлені цілі різних типів засобів ураження у тому числі — в умовах відсутності оптичної видимості.

Розробником та виробником є відоме російський концерну Алмаз-Антей, який виробляв ЗРК "Бук".

РЛС виробляється в трьох варіантах. Станція вперше була представлена на огляд громадськості на міжнародній авіакосмічній виставці у 2011 році.

До складу РЛС входять компас, поляризатор і кріплення для встановлення антени на зброї.

Цікаво, що станція може виявляти присутність людини на відстані 2 км, а танка — до 4 км

Тактико-технічні характеристики:

Потужність споживання — 12 Вт

Час безперервної роботи — 6 год.

Маса — 16.5 кг

"Красуха-4"

Російська система постановки перешкод і протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотній авіації, а також придушення супутникової розвідки 1РЛ257 "Красуха-4".

Роботи над створенням станції розпочалися ще у 1994 році, а серійне виробництво система побачила лише у 2011-му.

РЛС "Красуха" в роботі. Фото: Wikimedia commons

Тактико-технічні характеристики РЛС засекречені росіянами. Однак з відкритих джерел відомо, що комплекс виконаний на цифровій основі та діє на відстані до 300 кілометрів.

До складу РЕБ входить дві автомашини зі спеціальним обладнанням, яке встановлено на шасі вантажівки КамАЗ.

"Красуха-4". Фото: Kitaev Aleksey

Вперше комплекс "Красуху" було помічено на території України у липні 2014 року в Донецьку. Зокрема, росіяни розмістили його на території Донецького національного технічного університету. Тоді ж представники місії ОБСЄ повідомили про те, що їхній безпілотник зазнав серйозних радіоелектронних перешкод під час польоту над населеним пунктом Чермалик.

В подальшому комплекси радіоелектронної боротьби росіян почали масово виявляти на всій окупованій росіянами частині Донецької та Луганської областей.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року першу "Красуху" підрозділи українських Сил оборони взяли "в полон" 22 березня на території Київської області.

"Зоопарк"

Російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю вогню "Зоопарк-1М".

Комплекс призначений для боротьби зі ствольною артилерією та ракетними комплексами противника. Це досягається шляхом виявлення вогневих позицій під час ведення стрільби мінами, снарядами, ракетами. Система також може наводити на цілі російські артилерійські системи "Мста-С" РСЗВ "Смерч", ОТРК "Точка-У" та інші.

РЛС "Зоопарк" на російській виставці. Фото: Wikimedia commons

Вперше станція була продемонстрована громадськості на міжнародній авіакосмічній виставці у 2013 році.

До складу розвідувального комплексу входять РЛС розвідки позицій ракет і артилерії, автомашина технічного обслуговування та резервна електростанція.

Примітно, що похибка виявлення РЛС координат вогневої позиції артилерії противника складає до 40 м, вогневої позиції РЗСВ — до 55 м, а стартової позиції тактичних ракет — до 95 м.

РЛС "Зоопарк". Фото: Wikimedia commons

Комплекс розгортається у бойове положення за 5 хвилин і здатен безперервно працювати до 8 годин.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року у другій половині березня підрозділи Збройних сил України захопили майже неушкоджену російську РЛС 1Л261 комплексу Зоопарк-1М" російських окупантів.

А 19 серпня 2022 року українські артилеристи високоточним вогнем знищили російську РЛС "Зоопарк" та вантажівку, що стояла поруч.

Між тим вже 9 вересня 2022 року під час звільнення Хрківщини під Ізюмом українські Сили оборони захопили ще одну таку саму неушкоджену РЛС.

Тактико-технічні характеристики: