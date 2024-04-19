В Днепре возросло количество пострадавших в результате ракетного удара
В результате ракетного удара по Днепру утром 19 апреля количество пострадавших возросло до 24 человек. В наиболее поврежденном доме до сих пор продолжаются аварийно-розыскные работы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Сколько человек пострадали в результате обстрелов Днепра
Лысак рассказал, что в Днепре из-за обстрелов россиян число пострадавших возросло до 24 человек. Кроме того, повреждены еще пять многоэтажек и два частных дома, три учебных заведения, семь административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще — почти полсотни авто. Разбита и инфраструктура города.
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Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
В Синельниковском районе повреждено более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Есть повреждения на предприятии. Там известно о семи раненых.
Что известно об обстреле Днепра
Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.
В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого были люди.
Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.
На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.
Известно, что оккупанты убили восемь человек, двое из которых — дети.
Всего этой ночью захватчики выпустили по Украине 36 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 29 из них.
Из-за российского террора в городе 20 апреля объявили днем траура.
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