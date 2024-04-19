В Днепре возросло количество пострадавших в результате ракетного удара

Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате ракетного удара по Днепру утром 19 апреля количество пострадавших возросло до 24 человек. В наиболее поврежденном доме до сих пор продолжаются аварийно-розыскные работы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что в Днепре из-за обстрелов россиян число пострадавших возросло до 24 человек. Кроме того, повреждены еще пять многоэтажек и два частных дома, три учебных заведения, семь административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще — почти полсотни авто. Разбита и инфраструктура города.

Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия ракетного удара по Днепру 19 апреля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/4 ​ 4

В Синельниковском районе повреждено более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Есть повреждения на предприятии. Там известно о семи раненых.

Скриншот сообщения Лисака

Что известно об обстреле Днепра

Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.

В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого были люди.

Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.

Известно, что оккупанты убили восемь человек, двое из которых — дети.

Всего этой ночью захватчики выпустили по Украине 36 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 29 из них.

Из-за российского террора в городе 20 апреля объявили днем траура.