У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
Внаслідок ракетного удару по Дніпрі зранку 19 квітня кількість постраждалих зросла до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку досі продовжуються аварійно-пошукові роботи.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Скільки людей постраждали внаслідок обстрілів Дніпра
Лисак розповів, що в Дніпрі через обстріли росіян число постраждалих зросло до 24 людей. Крім того, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще — майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста.
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Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Водночас у Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство. Там відомо про сімох поранених.
Що відомо про обстріл Дніпра
Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.
Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого були люди.
Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.
На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником.
Наразі відомо, що окупанти вбили вісім людей, двоє з яких — діти.
Загалом, цієї ночі загарбники випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них.
Через російський терор в місті 20 квітня оголосили днем жалоби.
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