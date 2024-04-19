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У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

19 квітня 2024 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару по Дніпрі зранку 19 квітня кількість постраждалих зросла до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку досі продовжуються аварійно-пошукові роботи.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

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Скільки людей постраждали внаслідок обстрілів Дніпра

Лисак розповів, що в Дніпрі через обстріли росіян число постраждалих зросло до 24 людей. Крім того, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще — майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста. 

  • У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - фото 1
    Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - фото 2
    Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - фото 3
    Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару - фото 4
    Наслідки ракетного удару по Дніпрі 19 квітня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Водночас у Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство. Там відомо про сімох поранених.

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Скриншот допису Лисака

Що відомо про обстріл Дніпра

Нагадаємо, вночі 19 квітня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Вранці вибухи лунали в Дніпрі та області, там працювала ППО.

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого були люди. 

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі

На нічні обстріли Дніпра відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що кожен, хто надає Україні системи ППО, є нашим рятівником. 

Наразі відомо, що окупанти вбили вісім людей, двоє з яких — діти.

Загалом, цієї ночі загарбники випустили по Україні 36 повітряних цілей. Сили ППО знищили 29 з них. 

Через російський терор в місті 20 квітня оголосили днем жалоби

Дніпро
обстріли
війна в Україні
поранення
ракетний удар

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