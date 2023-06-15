В Генштабе рассказали, сколько населенных пунктов освободили за неделю

Украинские военные на линии столкновения. Фото: Reuters

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Украинские военные возобновили контроль над более чем 100 кв. км украинской территории.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге в Military Media Center.

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Освобождение украинских территорий

Он отметил, что на протяжении последней недели наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км южнее Великой Новоселки.

"Освобождены 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Возвращены под контроль более 100 квадратных километров украинской территории", — отметил бригадный генерал.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Тогда же 10 июня украинские военные освободили село Нескучное Донецкой области. А уже на следующий день 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.

12 июня запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района, на границе с Донецкой областью, от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.

В этот день ВСУ также освободили населенный пункт Сторожевое Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.

13 июня украинская армия освободила очередную деревню, Макаровку, в Донецкой области. Часть русских войск попала в плен украинских морских пехотинцев.