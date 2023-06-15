Украинские бойцы продвинулись вблизи Угледара, ВСУ ждут в Мариуполе

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: Армия Inform

В четверг, 15 июня, украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Так, 15 июня Тарнавский сообщил, что Вооруженные силы Украины продвигаются вперед под Угледаром и продолжается активное уничтожение вражеских сил.

Также этой информацией поделился заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал, что боевые действия начинают продвигаться по Мариупольскому направлению.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Тогда же 10 июня украинские военные освободили село Нескучное Донецкой области. А уже на следующий день 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.

12 июня запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района, на границе с Донецкой областью, от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.

В этот день ВСУ также освободили населенный пункт Сторожево Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.

13 июня украинская армия освободила очередную деревню, Макаровку, в Донецкой области. Часть русских войск попала в плен украинских морских пехотинцев.