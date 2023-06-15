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Украинские бойцы продвинулись вблизи Угледара, ВСУ ждут в Мариуполе

15 июня 2023 17:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские бойцы продвинулись вблизи Угледара, ВСУ ждут в Мариуполе
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 15 июня, украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Так, 15 июня Тарнавский сообщил, что Вооруженные силы Украины продвигаются вперед под Угледаром и продолжается активное уничтожение вражеских сил.

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Также этой информацией поделился заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал, что боевые действия начинают продвигаться по Мариупольскому направлению.

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Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Тогда же 10 июня украинские военные освободили село Нескучное Донецкой области. А уже на следующий день 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.

12 июня запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района, на границе с Донецкой областью, от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.

В этот день ВСУ также освободили населенный пункт Сторожево Донецкой области. Над поселком снова развевается украинский флаг.

13 июня украинская армия освободила очередную деревню, Макаровку, в Донецкой области. Часть русских войск попала в плен украинских морских пехотинцев.

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