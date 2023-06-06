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Очільник МЗС Клименко пояснив, коли вода на Херсонщині почне спадати

6 червня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Очільник МЗС Клименко пояснив, коли вода на Херсонщині почне спадати
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Національна поліція України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ще щонайменше 24 години рівень води у нижній течії Дніпра підніматиметься через підрив Каховської ГЕС. Уже підтоплено 24 населені пункти Херсонської області.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Ігоря Клименка, рівень води на Дніпрі нижче колишньої Каховської ГЕС підніматиметься ще щонайменше 24 години.

У зв’язку з цим усі підрозділи МВС, зокрема, ДСНС, працюватимуть цілодобово.

Евакуація, підтоплення і тимчасові пункти

В Херсоні продовжується евакуація населення. Тим часом, відомо уже про 24 затоплені населені пункти в регіоні.

У самому обласному центрі відкрили п’ять тимчасових пунктів, у яких мешканці Херсона можуть перебувати до моменту евакуації.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який почало затоплювати, уже припинили електропостачання.

Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.

Сама Каховська ГЕС майже повністю була похована під водою з Каховського водосховища.

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