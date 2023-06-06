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Глава МИД Клименко объяснил, когда вода в Херсонской области начнет спадать

6 июня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава МИД Клименко объяснил, когда вода в Херсонской области начнет спадать
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Национальная полиция Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Еще не менее 24 часов уровень воды в нижнем течении Днепра будет подниматься из-за подрыва Каховской ГЭС. Уже подтоплены 24 населенных пункта Херсонской области.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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По словам Игоря Клименко, уровень воды на Днепре ниже бывшей Каховской ГЭС будет подниматься еще не менее 24 часов.

В этой связи все подразделения МВД, в частности, ГСЧС, будут работать круглосуточно.

Эвакуация, подтопление и временные пункты

В Херсоне продолжается эвакуация населения. Между тем, известно уже о 24 затопленных населенных пунктах в регионе.

В самом областном центре открыли пять временных пунктов, где жители Херсона могут находиться до момента эвакуации.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который начал затапливать, уже прекратили электроснабжение.

Город-спутник ГЭС Новая Каховка уже затоплен. Вода накрыла центральную часть, затопило зоопарк, детские площадки, летний театр.

Сама Каховская ГЭС почти полностью была похоронена под водой из Каховского водохранилища.

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