Глава МИД Клименко объяснил, когда вода в Херсонской области начнет спадать
Еще не менее 24 часов уровень воды в нижнем течении Днепра будет подниматься из-за подрыва Каховской ГЭС. Уже подтоплены 24 населенных пункта Херсонской области.
Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
Как долго будет прибывать вода
По словам Игоря Клименко, уровень воды на Днепре ниже бывшей Каховской ГЭС будет подниматься еще не менее 24 часов.
В этой связи все подразделения МВД, в частности, ГСЧС, будут работать круглосуточно.
Эвакуация, подтопление и временные пункты
В Херсоне продолжается эвакуация населения. Между тем, известно уже о 24 затопленных населенных пунктах в регионе.
В самом областном центре открыли пять временных пунктов, где жители Херсона могут находиться до момента эвакуации.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.
В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.
Президент Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.
В одном из микрорайонов Херсона, который начал затапливать, уже прекратили электроснабжение.
Город-спутник ГЭС Новая Каховка уже затоплен. Вода накрыла центральную часть, затопило зоопарк, детские площадки, летний театр.
Сама Каховская ГЭС почти полностью была похоронена под водой из Каховского водохранилища.