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Песков прогнозируемо нашел "виновников" подрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023 14:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Песков прогнозируемо нашел "виновников" подрыва Каховской ГЭС
Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в подрыве Каховской ГЭС виновата Украина. Пресссекретарь российского президента начал оправдываться о том, в чем Россию и не обвиняли.

Об этом спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии российским и пророссийским СМИ.

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Во всем виновата Украина

Представитель российского диктатора прогнозируемо обвинил в подрыве Каховской ГЭС украинскую сторону.

"Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по поступившему из Киева приказу от киевского режима", — заявил Песков.

Россия ни при чем

Также спикер Путина заявил, что Россия не имеет отношения к взрыву на Каховской ГЭС.

По словам Пескова, российская армия не наносила ракетный удар по гидроэлектростанции — хотя окупантов и не обвиняли в обстреле ГЭС, а эксперты заявляют, что контролируемая именно россиянами станция была взорвана изнутри.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

В областном совете напомнили о необходимости позаботиться о маломобильных детях во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, а глава его канцелярии Андрей Ермак назвал действия россиян экоцидом.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.

Город-спутник ГЭС Новая Каховка уже затоплен. Вода накрыла центральную часть, затопило зоопарк, детские площадки, летний театр.

Сама Каховская ГЭС почти полностью была похоронена под водой из Каховского водохранилища.

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